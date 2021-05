Dirk Kuyt te gast in FC Rijnmond

Voormalig-Feyenoorder Dirk Kuyt is maandag te gast in FC Rijnmond. De oud-spits zit samen met Emile Schelvis en Sinclair Bischop aan tafel om te praten over de door Feyenoord verloren Klassieker en de knappe prestaties van Sparta. De Kasteelclub is na de 3-0 overwinning op Vitesse hard op weg om deel te nemen aan de play-offs om Europees voetbal.

Feyenoord verloor zondag pijnlijk met 3-0 van Ajax. Dirk Kuyt speelde zelf vaak mee in de Klassieker en wist regelmatig te scoren namens Feyenoord tegen de aartsrivaal. De Katwijker heeft nog altijd een record in handen door in vijf achtereenvolgende Klassiekers te scoren. De laatste keer dat Kuyt scoorde tegen Ajax was na zijn terugkeer bij Feyenoord. Kuyt scoorde in het kampioensjaar van Feyenoord in 2017 vlak voor tijd de 1-1.

Door de nederlaag tegen Ajax lijkt de ploeg van Dick Advocaat zich te moeten gaan richten op de play-offs.

Verder zal het gaan over de toekomst van Kuyt. De voormalig-aanvoerder is bezig met het halen van zijn trainerspapieren en wil komend seizoen als coach aan de slag in het betaalde voetbal.

Ook zal het gaan over de 3-0 overwinning van Sparta op Vitesse. Door de zege heeft de ploeg van Henk Fraser het halen van Europees voetbal in eigen hand. Verder zal het laatste voetbalnieuws worden besproken en zal er vooruitgekeken worden op het midweekse programma op Hemelvaartsdag.

