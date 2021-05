Dirk Kuyt in FC Rijnmond | Foto: Rijnmond

Oud-Feyenoorder Dirk Kuyt is te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Hij zit samen met Emile Schelvis, Sinclair Bischop en presentator Bart Nolles aan tafel om te praten over de door Feyenoord verloren Klassieker, de knappe prestaties van Sparta, én Tom Beugelsdijk.