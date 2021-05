Podcast Rijnmond: 'Tegenvallende Klassieker kwam niet uit de lucht vallen'

In de Podcast Rijnmond van deze week blikken Justin Kevenaar, Sinclair Bischop en Ruud van Os uitgebreid terug op de Klassieker die voor Feyenoord een hele pijnlijke was.

"Maar het is niet alsof deze tegenvaller uit de lucht kwam vallen", stelt Ruud van Os. "Met die gemiste penalty en die rode kaart van Malacia zie je dat momenteel de Wet van Murphy wel van toepassing is op dit Feyenoord. Het zit al langer tegen en Ajax geloofde het allemaal wel, in de tweede helft speelden ze ontzettend traag. Als je zelfs dan niet tot scoren weet te komen, dan is het wel heel pijnlijk."

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop had er dan ook meer van verwacht, vooral nadat Ajax met tien man verder moest. "Je verwachtte juist dat Feyenoord ze toen bij de keel ging grijpen, maar het leek alsof die kaart juist in het voordeel werkte van Ajax dat alles rustig controleerde. Maar het was hetzelfde verhaal als tegen ADO, zonder Berghuis en Toornstra kunnen ze niet het spel maken wanneer ze dat moeten. Dat zie je ook aan Leroy Fer, die in een andere rol moet spelen die eigenlijk niet bij hem past."

Buiten de malaise bij Feyenoord om gaat het ook over Sparta. Die ploeg lijkt op koers te liggen voor de play-offs om Europees voetbal en is in bloedvorm. "Dit doet terugdenken aan de jaren '80 met Barry Hughes, toen Sparta nog Europees speelde tegen clubs als Spartak Moskou en HSV", zegt Van Os. "Natuurlijk moet je je afvragen of het goed is voor Nederland als Sparta je gaat vertegenwoordigen, maar wat zou het leuk zijn voor de club en de supporters. Bischop voegt eraan toe: "Je hoort ook niemand morren, ook de bankspelers niet. Iedereen kent zijn rol en dat is momenteel de kracht van dit Sparta."

