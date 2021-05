Sparta ontkent betrokkenheid Beugelsdijk bij gokschandaal

Sparta ontkent dat Tom Beugelsdijk betrokken is bij een mogelijke spotfixing in het betaald voetbal. Dat meldt technisch directeur Henk van Stee aan Rijnmond.

De clubleiding heeft deze ochtend gesproken met Beugelsdijk, waarin hij aangeeft de overtreding (thuis tegen PSV, red.) uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd. "Zowel bij de club als speler is niet bekend of er daadwerkelijk een onderzoek gestart wordt." In de voetbalwereld zingt de naam van Beugelsdijk rond. Hij zou opzettelijk een gele kaart hebben gepakt tijdens het duel (3-5 verlies) in januari.

"Mocht er een onderzoek gestart worden dan zal de club hieraan uiteraard alle medewerking aan verlenen en heeft de club vertrouwen dat het integer en zorgvuldig zal plaatsvinden. De speler heeft vertrouwen in de uitkomst van een mogelijk onderzoek", meldt Sparta op de officiële website.

Een speler uit de eredivisie wordt ervan verdacht dit seizoen een gele kaart te hebben uitgelokt. Anderen konden daardoor op de gokmarkt geld verdienen. Eén gokker heeft, zo blijkt uit onderzoek van de NOS, door 3000 euro in te zetten dik tienduizend euro gewonnen. Ook andere gokkers verdienen geld met de gele kaart. De politie heeft dit bevestigd.