Kinderen vinden botten langs Oude Maas in Spijkenisse

De kinderen waren aan het spelen bij de Allemanshaven langs de Oude Maas. Naast de botten vonden ze ook nog een schoen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat in het gebied botten en een schoen worden gevonden. Eerder gebeurde dit op 29 maart. Dat was in het riet langs de Maasboulevard, 200 meter van de Allemanshaven.

Ook die botten zijn opgestuurd voor onderzoek, dit keer naar het Nederlands Forensisch Instituut. Mogelijk dat via dna-onderzoek bekend wordt of het gaat om een vermist persoon.