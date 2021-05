Marko leidt delegatie rond bij Songfestival: 'Unieke ervaring!'

Hij leidt de delegatie uit Kroatië rond. Dat komt goed uit, want Senda spreekt Kroatisch. "Ik heb gemerkt dat ze het heel prettig vinden dat ze iemand hebben die de taal spreekt. En voor mij is het ook heel leuk, omdat ik in mijn oorspronkelijke taal kan praten."

Once in a lifetime

Senda is al jaren diehard Songfestivalfan. "Dat ik een delegatie mag rondleiden is een hele grote eer, want ik ben heel groot fan van het Songfestival. Dit is een once in a lifetime ervaring. Ik ben al vanaf mijn vroege jeugd fan en kijk het Songfestival ieder jaar met mijn familie; dan geven we punten aan alle landen. Het is echt een traditie om met mijn gezin ernaar te kijken."

Zangeres Albina | Foto: Rijnmond

Dat hij na al die jaren kijken nu de host van Kroatië mag zijn, is heel bijzonder. "Nu ben ik er heel dichtbij", vertelt hij glimlachend. Ook al betekent het wel dat hij zijn partner Richard Groenendijk voorlopig even weinig ziet. "We moeten eigenlijk 24/7 beschikbaar zijn als ze iets nodig hebben. Het worden uitputtende weken, maar wel heel leuk. Het is echt een unieke ervaring en ik heb er heel veel zin in."

'Beetje saai'

Er gelden echter ook strikte regels vanwege het coronavirus: "Ze mogen niet naar buiten en zitten de hele tijd in het hotel. Een terrasje pakken zit er niet in, heel jammer. Ik had het zelf ook liever anders gezien - en zij ook denk ik." Als er repetitie is, wordt de zangeres opgehaald met de bus en naar Ahoy gebracht. "Een beetje saai, maar ja."

Maar gelukkig zijn er ook positieve kanten: Senda heeft de repetitie van zangeres Albina mogen zien. "Heel gaaf om te zien. Ik denk dat we met dit nummer doorgaan naar de finale!"