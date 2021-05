Podcast Sparta: 'Het zou jammer zijn als we niet naar Luxemburg of Oekraïne gaan'

"We gaan Europa in, we gaan Europa in", zingt Anton Slotboom de laatste weken in een nieuwe Podcast Sparta. De club heeft het bereiken van de play-offs, met als inzet voorronde Conference League, nu echt in eigen hand na de zege op Vitesse (3-0). Sparta staat achtste in de eredivisie.

Slotboom neemt de week van Sparta door met Ruud van Os en Jan Jaap Pruysen. “Het zou jammer zijn als we niet naar Luxemburg of Oekraïne gaan”, lacht de Sparta-supporter. Van Os: “Als Sparta Europa in gaat, wil ik daar sowieso bij zijn. Ik heb het in 1985 meegemaakt in Hamburg, dat wil ik zo graag nog een keer meemaken.”

Sparta speelt in de reguliere competitie nog tegen FC Utrecht en SC Heerenveen. In de strijd om plek acht is Heracles Almelo de grootste concurrent. Die club treft donderdag Feyenoord, en zondag AZ. “Ik zie het niet gebeuren dat Heracles in eigen stadion van Feyenoord verliest. Maar wij hebben Feyenoord geholpen door Vitesse te verslaan, ze kunnen ons nu helpen door van Heracles te winnen. Dat zou mooi zijn.”

Natuurlijk gaat het in Podcast Sparta ook over de mogelijke betrokkenheid van Tom Beugelsdijk bij spotfixing in het betaald voetbal, en het bijzondere verhaal van Emanuel Emegha. Hij scoorde tegen Vitesse en droeg zijn goal op aan zijn overleden oud-teamgenoot Ousmane Kone.

