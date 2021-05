Monumentale boom in Capelle mag blijven staan na unieke test

De plataan staat al sinds de jaren zestig in het Schollebos naast de Bermweg, maar had een controle niet doorstaan. Daarom werd gekeken of de boom wel kon blijven, legde bomenexpert Johan van Zijl vorige week uit.

Bij de controle vorig jaar bleek er een bepaald type zwam in de stamvoet te zitten. "Daardoor zou de boom mogelijk plotseling kunnen afbreken", zei de bomenexpert. Door de zwam kan de boom gaan rotten. "Als de wind maar net even verkeer staat, kan de boom zomaar 'knak' zeggen." En dat is natuurlijk gevaarlijk, want je wil dan niet nét langsfietsen.

Met de auto trekken

Vorige week werd getest hoe de boom er voor stond door met een auto aan de boom 'te trekken'. Een touw wordt aan de boom vastgemaakt, daaraan komt een meetapparaat en dáár weer aan komt een auto. Daar rolt een score uit, die uitwijst of de boom de test heeft doorstaan.

De proef | Foto: Gemeente Capelle aan den IJssel

De monumentale plataan in Capelle mag nog wel even blijven staan, is gebleken. "Uit onderzoek blijkt dat de stabiliteit van de boom voldoende is", laat gemeente Capelle Boombeheer weten. "De kans van omvallen door windworp is groter dan het afbreken van de stam." Het advies is jaarlijks te kijken naar de boom, zodat eventuele veranderingen op tijd kunnen worden gezien. Snoeien is niet nodig.