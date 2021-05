Errol Esajas slaat alarm: te veel kinderen kampen met coronakilo's

"We wegen de mensen met zwaar overgewicht", begint Errol Esajas. "De mensen zijn een hele tijd niet geweest in verband met de coronamaatregelen en we kunnen terugrekenen naar vier a vijf maanden geleden. We hebben daarbij geconstateerd dat sommigen gewoon 8 a 10 kilo zwaarder geworden zijn. Een persoon had zelfs een record met 18 kilo. We weten wat dat met je gezondheid doet. Zeker in deze tijd met corona is het helemaal link om zoveel aan te komen. Maar mensen geven aan dat ze niet gemotiveerd zijn en dat ze ons nodig hebben om ze erbij te helpen", legt Esajas uit.

Sportattributen

Zijn Sport Performance Centre Rijnmond bestaat uit een ruimte van zo'n duizend vierkante meter vol met sportattributen. Er is een tennisbaan, daarnaast een sprintbaan en ook in de hoek een boksring met daar weer naast acht bokszakken die aan het plafond hangen.

Gebalde vuisten

Daarop gaan zo'n zeven kinderen helemaal los. Met gebalde vuisten slaan ze de zakken tot moes. Het is tot 18 mei niet toegestaan om binnen te sporten, maar voor deze kinderen geldt een uitzondering omdat zij vanwege overgewicht een medische indicatie hebben. "Ik heb niet echt veel kunnen sporten in het afgelopen jaar met alle coronamaatregelen", zegt een jonge meid. "Ik vind het wel relaxed, daardoor heb ik meer kunnen slapen", grinnikt ze. "Mijn doel is om er wel een paar kilootjes vanaf te halen nu", zegt ze terwijl ze met twee handen op haar buik slaat. "Ik wil weer fit zijn, want mijn conditie is niet echt goed. Maar ik werk er nu wel aan", motiveert ze.

Ik duim en hoop dat ik weer kan doen waar ik goed in ben: mensen fit krijgen Errol Esajas

"Het moeilijke is om mensen weer te stimuleren en activeren om weer wat te gaan doen. Dus we moeten echt campagnes gaan voeren om mensen te vertellen hoe belangrijk bewegen is. Dat je dus niet zo door kunt gaan en als je dat wel doet: dat je weet wat de consequenties daarvan zijn", legt Esajas uit. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Dan wordt ook duidelijk of er vanaf 18 mei onder andere weer meer gesport mag worden. "Ik duim en hoop dat ik weer kan doen waar ik goed in ben: mensen helpen en fit krijgen. Zodat ze gezonder blijven", stelt Errol Esajas.

