Verdachte van vuurwerkbommen bij café's handelde volgens justitie niet alleen

De explosie in café 't Haantje | Foto: Rijnmond

De 21-jarige Amsterdammer die vorige week werd aangehouden voor betrokkenheid bij het laten ontploffen van meerdere vuurwerkbommen in Rotterdam blijft twee weken langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank Rotterdam maandag besloten.

De man wordt verdacht van brandstichting in vereniging. Dat betekent dat justitie er rekening mee houdt dat de 21-jarige niet in zijn eentje handelde.

De vuurwerkbommen gingen onder meer af bij de Feyenoordcafés 't Haantje en The Hideaway en bij woningen in Schiebroek en in Hoogvliet. Justitie kan niet zeggen van welke van de bommen de Amsterdammer wordt verdacht.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sloot beide café's voor twee weken met het oog op de veiligheid van de omgeving.