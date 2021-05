Gesprek tussen politiebonden en minister Grapperhaus verplaatst naar dinsdag

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de politie leken vast te zitten, maar zaterdagavond kwam daar verandering in toen de politiebonden aankondigden het werk neer te leggen tijdens de Klassieker Feyenoord-Ajax.

De bonden willen het met de minister hebben over capaciteitsproblemen bij de politie en de hoge werkdruk. Verder willen ze een betere cao en voorrang bij corona-inentingen.

'Eindelijk om tafel'

"We kunnen nu eindelijk aan tafel om te praten over de cao, maar het moet niet een gesprek zijn met een bak koffie en 'we zien elkaar later weer'. Het moet nu wel echt iets opleveren. Tijdens die gesprekken gaan we het ook hebben over het vaccineren van de agenten. Op dit moment lukt het ons nog maar net om de roosters rond te krijgen", zei Hans Manse, vice-voorzitter van de ANPV in Rotterdam, eerder.

Waarom het gesprek is verplaatst naar dinsdag is niet bekend.