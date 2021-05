Grapperhaus: Grensoverschrijdende trainingsvormen bij opleiding politiehonden

Minister Grapperhaus van Justitie vindt dat sommige trainers bij het opleiden van politiehonden grensoverschrijdende trainingsvormen toepassen. Hij laat onderzoeken of in de aankoopcontracten een boeteclausule kan worden opgenomen om de trainers aan te pakken. Hij schrijft dat in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het tv-programma Zembla, waarin aanhoudingen in Rotterdam en Rhoon centraal stonden.