'Wijkagent is een van de belangrijkste functies bij de politie'

Deze week staat Rijnmond in het teken van de politie. Iedere dag schuift er iemand anders aan, met op maandag wijkagent Azouz Battoui, die er alles aan doet om in verbinding te blijven met de wijk. Voor de waardering doet hij het niet: "De waardering kan altijd beter, maar daar doe je het niet voor. Je doet het om mensen te helpen."

Officieel is Battoui Operationeel Expert Wijkagent bij basisteam Maas en Rotte in district Rotterdam-Oost; een flinke mondvol. "Gelukkig houden we van afkortingen bij de politie, dus we noemen het de OE-W", zegt hij lachend.

Spil in de wijk

Hij is maandagavond in de studio van Radio Rijnmond aangeschoven om uitleg te geven over zijn rol als wijkagent. "Een wijkagent is de spil in de wijk", zegt Battoui. "Hij onderhoudt de contacten, is de thermometer en voelt en proeft... Ik vind het persoonlijk een van de belangrijkste functies bij de politie."

Want als wijkagent kun je preventief te werk gaan: jij bent de spin in het web van de wijk. "Je zit echt ín de wijk", weet Battoui als geen ander. "Echt de spil van onze organisatie. Je haalt niet alleen informatie op, maar bent er ook voor de hulpvraag en hebt een zorgfunctie. Dat je van iemand hoort dat het met die en die niet zo goed gaat; dan ga je even buurten."

"Je bent open, verbindend, zoekend en netwerkend. Je laat anderen in hun waarde en bent een neutraal iemand, die er staat vanuit de hulpvraag én de onderzoekende vraag: 'Wat gaat er mis in mijn wijk?'.

'Daar heb je de popo'

Heel belangrijk is het netwerk, want zo komt een wijkagent ook dingen op het spoor. "Een bewoner geeft bijvoorbeeld aan dat de buurman geen inkomen heeft, maar een Audi rijdt. Dat zijn kleine nulletjes waar je mee aan de slag kan - zonder te oordelen trouwens. Die buurman kan ook een paar duizend euro hebben gewonnen met krassen, of een paar Bitcoins hebben."

Contact met jeugd is 'een wisselwerking', vertelt Battoui. "We gaan bijvoorbeeld naar school om te vertellen over ons werk, maar ik heb ook collega's die lokale voetbalclubs afgaan." Ook wordt er gegamed met jongeren. "Je moet weten wat zich afspeelt in die koppies", weet Battoui. "Dan kan je raakvlakken creëren. Hoe leuk is het als je kan zeggen dat je in level huppeldepup van spel hatseflats zit? Dan is het vooroordeel van 'Daar heb je de popo' snel weg! Ik hoop dat daar dan een goed gesprek uitkomt en dat de visie van de jeugd naar de politie verandert. Dat ze doorhebben dat we toch mensen zijn."

Hondenpoep

Wie dacht dat criminaliteit het grootste probleem in de wijk was, heeft het echter goed mis. Daar heeft de politie namelijk onderzoek naar laten doen en wat bleek? Het meest voorkomende probleem in de wijk is last van hondenpoep. Toch is geluidsoverlast een goede tweede en ook dan treden wijkagenten op door bijvoorbeeld de situatie te blijven monitoren.

Of in het geval van de messenproblematiek onder jongeren: "Dan gaan we praten op scholen, want daar brengen jongeren toch de meeste tijd door", vertelt Battoui. "Vroeger had je op scholen knokpartijen tussen groepen die mot met elkaar hadden, nu bestrijden ze elkaar met messen. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. En als je dan vraagt: 'Waarom doe je dat nou?' Dan zeggen ze dat ze bang zijn. Of dat ze bij een groep horen en zichzelf moeten bewijzen."

Daarom gaat Battoui naar de scholen toe. "Daar noem ik dan harde voorbeelden. Dat er een 13-jarige jongen dood is en dat die ruzie nergens op sloeg. Dat je mot hebt met elkaar is prima, maar ga elkaar niet bestrijden met messen. Dat is niet stoer; je neemt iemands leven."

Apart soort mens

Als wijkagent heeft hij al behoorlijk wat gezien, maar vooral de situaties met kinderen raken hem. "Ik ben zelf vader van vier kinderen. Voor ik ouder werd kon ik het wel plaatsen, maar nu krijg ik toch wel een douw als ik ergens kom waar bijvoorbeeld een kind verwaarloosd wordt." Eerder gaf hij een opsomming van karaktereigenschappen, maar nu komt hij tot de conclusie dat politieagenten een 'apart soort mensen' zijn. "Als zich iets ernstigs voordoet slaan de meeste mensen op de vlucht, maar wij gaan ernaar toe. Wij komen en handelen, ook als er kinderen bij betrokken zijn en dat mij extra raakt."