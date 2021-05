Zesdaagse TV: '99,5 procent kans dat we de start van de Tour de France krijgen'

De mei-editie van Zesdaagse TV staat geheel in het teken van de Rotterdamse Grand Départ van de Tour de France over drie of vier jaar. Naast wethouder De Langen is ook Rotterdam Topsport-directeur Peter Blangé positief. "Het is meer dan alleen de start van de Tour. Het is iets voor alle Rotterdammers. Het is een goed bid waar niemand tegen kan zijn", zegt de gouden Oranje-volleyballer.

Peter Blangé | Foto: Tim van Hengel

Zesdaagse-wedstrijdleider Michael Zijlaard sluit zich daar bij aan: "We gaan de komende jaren heel veel doen om mensen die iets met fietsen hebben met elkaar te verbinden. De opbouw zal sterker zijn als in 2010 (toen de Tour de France ook vanuit Rotterdam vertrok). En daar gaan we dit jaar in september al mee van start."

Michael Zijlaard | Foto: Tim van Hengel

Drie voormalig wielerkampioenen schoven daarna aan tafel bij presentator Bart Nolles en waren eveneens positief, vooral over het parcours van de proloog. Erik Breukink denkt dat er in de bijna 10 kilometer door het centrum van Rotterdam al flinke verschillen zullen ontstaan. "Zo'n start van een grote ronde is voor het publiek één van de mooiste dagen", zegt de man die zelf ooit één dag de gele trui droeg.

Erik Breukink | Foto: Tim van Hengel

"Dit is een proloog om eens lekker je beentjes op te blazen", vult Michael Boogerd aan. "De verzuring zal overal uitkomen." Leontien van Moorsel is om een heel andere reden blij met de start van de Tour in Rotterdam. Er wordt namelijk ook toegewerkt naar een serieuze koers voor vrouwen. "Hoe gaaf is het om de vrouwen twee weken mee te laten draaien in het Tour de France-programma? Want La Course, de eendaagse vrouwen-variant in Frankrijk slaat natuurlijk helemaal nergens op", aldus de viervoudig Olympisch kampioene.

Leontien van Moorsel | Foto: Tim van Hengel

Bekijk hier de gehele aflevering van Zesdaagse TV waarin ook de overige etappes vanuit Rotterdam worden besproken én waarin je een heuse gele wielertrui kunt winnen, gesigneerd door de voormalig toppers Boogerd, Breukink en Zijlaard-Van Moorsel. Op TV Rijnmond is Zesdaagse TV deze woensdag te zien, met daarna ieder uur een herhaling.