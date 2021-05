Het weer van vandaag: zon, wolken en maximaal 19 graden

Lokaal groeit een enkele wolk uit tot een regen- of onweersbui. Het is 15 tot lokaal 19 graden en er staat een zwakke wind die veranderlijk van richting is.

Vanavond valt er nog een enkele bui, maar vannacht is het in heel de regio droog en klaart het vanuit het zuidwesten flink op. De temperatuur zakt uiteindelijk naar een graad of 8 en er staat een overwegend matige zuidwestenwind.

Morgen start de dag met veel zonneschijn, maar in de loop van de dag ontstaan er steeds meer stapelwolken. Een hele enkele bui is niet uitgesloten, maar het zal op verreweg de meeste plaatsen droog blijven. Het is 14 graden aan zee tot 16 graden in het oosten van de regio en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan het eind van de dag wordt de wind veranderlijk van richting.

Vooruitzichten

De rest van de week is er elke dag is er kans op een bui, maar ook de zon doet regelamatig in het weerbeeld mee. Het is met 14 tot lokaal 18 graden iets te fris voor de tijd van het jaar. Een stabiele periode van warm lenteweer ligt nog niet in het verschiet.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.