Longfonds: 'Neem langdurige klachten coronapatiënten serieus'

"Driekwart van de deelnemers zegt drie maanden tot een jaar na de ziekte nog altijd niet volledig aan het werk te zijn", legt Vijlbrief uit. "Ze kampen met vermoeidheid, concentratieverlies, kortademigheid, geheugenverlies. We weten dat het virus de longen kan treffen, maar weten nog steeds niet wat het precies voor ziekte is."

Uit de peiling blijkt dat mensen met langdurige klachten vooral thuis de ziekte hebben doorgemaakt en niet in het ziekenhuis. "Die mensen blijven langdurig ziek", zegt Vijlbrief. "En het gaat niet om mensen met een zwakke gezondheid. Over het algemeen zijn het hele fitte mensen tussen de 30 en 40 jaar die van de een op de andere dag niets meer kunnen."

Onbegrip

Omdat er nog weinig bekend is over de ziekte, is het volgens Vijlbrief belangrijk om vooral te luisteren naar wat de patiënten zeggen en hoe hun klachten zich ontwikkelen. "We horen dat mensen soms op onbegrip stuiten, maar dit is niet een griepje. Soms worden mensen doorverwezen naar een psycholoog terwijl ze ander hulp nodig hebben."

Dubbele strijd

Door het onbegrip en gebrek aan kennis over de ziekte hebben mensen vaak het gevoel dat ze een dubbele strijd moeten voeren, zegt Vijlbrief. "Het kost letterlijk energie om de dag door te komen en om mensen ervan te overtuigen dat je daadwerkelijk ziek bent en niet instaat om aan het werk te gaan. Laten we niet vergeten dat deze situatie voor de patiënten ook nieuw is."

Vijlbrief nodigt mensen dan ook uit om een kijkje te nemen op coronaplein waar ze terechtkunnen voor vragen en hun verhaal kwijt kunnen. Op de site kunnen mensen chatten met zorgmedewerkers. "Het gevoel dat nu heerst bij patiënten is: 'ben ik nou de enige?' Nee, dat is niet zo."