Huisarts juicht website voor ongebruikte vaccins toe: 'Ik hoop dat heel veel huisartsen zich aanmelden om verspilling tegen te gaan'

Het succes ervan staat of valt met de medewerking van huisartsen: de website prullenbakvaccin.nl die sinds maandag online is. "Ik heb me al aangemeld", zegt Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven. Hij hoopt dat veel collega's volgen.

Het idee van de site is simpel: huisartsen en zorgmedewerkers die vaccins over hebben, kunnen zich melden op de site om de vaccins aan te bieden. Zo kunnen mensen die niet opgeroepen zijn of aanvankelijk het vaccin geweigerd hebben, zich laten prikken.

"Het is een heel goed idee", zegt Sana. "Als je aan het einde van de dag een vaccin over hebt en je kunt het aan iemand geven die het nodig heeft, dan is dit de beste oplossing."

Weggooien

In de praktijk van Sana is het nog niet voorgekomen dat er vaccins moesten worden weggegooid. "Het is ons tot nu toe gelukt om genoeg mensen bij elkaar te krijgen om de vaccins toe te dienen, maar ik hoor ook wel andere verhalen van collega's die dat wel moeten doen."

Volgens Sana kan iedereen die een prik wil, via prullenbakvaccin eentje krijgen. "Ik hoop ook dat mensen in de kwetsbare groep die aanvankelijk de prik geweigerd hebben na alle negatieve berichtgeving over AstraZeneca, zich alsnog via deze weg aanmelden om geprikt te worden. Een vaccin in de arm is altijd effectiever dan eentje in de prullenbak."

Initiatief

De website is een initiatief van artsen die het niet kunnen verdragen dat vaccins worden weggegooid. Marlies Schijven, chirurg in het Amsterdam UMC, was initiatiefnemer. Aanleiding was een bericht van een huisarts op sociale media, dat hij vaccins ongebruikt moest weggooien. Dat leverde droevige reacties op. Met huisarts in opleiding Bernard Leenstra en softwareontwikkelaar Anees Saban zette ze in een weekend de website prullenbakvaccin.nl op.