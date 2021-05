Liveblog corona: zorgen om coronakilo's bij kinderen, ic-opnames dalen met 20 procent

- Huisarts juicht website voor ongebruikte vaccins toe: 'Ik hoop dat heel veel huisartsen zich aanmelden om verspilling tegen te gaan'

14:32 Opnames op IC’s dalen met 20 procent

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 2480 covidpatiënten, zeven minder dan gisteren. Daarvan liggen er 748 op Intensive Care-afdelingen, negen minder dan een dag eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Belangrijker is dat de IC-opnames de afgelopen zeven dagen met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Exact die daling voor zowel de IC-opnames als de ziekenhuisopnames stelt het Outbreak Management Team (OMT) als voorwaarde voor verdere versoepelingen. De ziekenhuisopnames halen overigens de OMT-eis nog niet: die zijn met slechts 10 procent gedaald de voorbije week.

De verwachting is dat het kabinet vanavond bekendmaakt dat de versoepelingen volgende week door kunnen gaan, op voorwaarde dat de ziekenhuiscijfers blijven dalen.



13:50 EU eist verdubbeling vaccinlevering AstraZeneca voor juli

De Europese Commissie eist in een rechtzaak tegen AstraZeneca dat de farmaceut haar leveringen aan de Europese Unie voor juli meer dan verdubbelt. Tot op heden zijn er 50 miljoen vaccins van AstraZeneca geleverd, de Europese Commissie eist dat het er voor juli 120 miljoen zijn. De rechtzaak is aangespannen omdat de vaccinmaker al maanden minder vaccins levert dan is afgesproken. De commissie hoopt met de rechtsgang AstraZeneca er toe te zetten dat de afspraken alsnog nageleefd worden. De rechtzaak zou uiteindelijk ook kunnen leiden tot een schadevergoeding voor de EU.

13:36 Trombose en laag aantal bloedplaatjes ook bij mannen vastgesteld

Trombose en een laag aantal bloedplaatjes is nu ook bij mannen gemeld na een prik van AstraZeneca. In totaal kreeg bijwerkingencentrum Lareb meldingen van twaalf vrouwen en drie mannen. Hiervan waren er zes personen ouder dan 60 jaar. In Nederland worden nu alleen 60-plussers ingeënt met AstraZeneca.

"Deze meldingen laten zien dat de zeldzame combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes ook bij 60-plussers een bijwerking zijn van het vaccin", zegt directeur Agnes Kant van het Bijwerkingencentrum Lareb. Hoe groot het risico voor 60-plussers is weet Kant niet. "Wel kunnen we concluderen dat de bijwerking zelden voorkomt." De zeldzame bijwerking staat inmiddels in de bijsluiter van AstraZeneca en het Janssen-vaccin.

Lareb heeft tot nu toe bijna 50.000 meldingen ontvangen over vermoedens van bijwerkingen door coronavaccins. De meeste meldingen gaan over bekende en relatief milde klachten als hoofdpijn, spierpijn en pijn op de prikplek. Ook zijn er 111 hevige allergische reacties vastgesteld en ontving Lareb 320 meldingen over mensen die na een prik zijn overleden, van wie 23 mensen onder de 65 jaar. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, het meest gebruikte coronavaccin dat vooral bij ouderen wordt gebruikt.

12:47 Huisarts vaccineert mensen vanuit huis met AstraZeneca

Een huisarts uit Winschoten vaccineert tegen de richtlijnen in toch mensen onder de zestig jaar met Astrazeneca. Ze besloot daartoe omdat ze tien flacons van het vaccin overhad.

"Het RIVM heeft het aan ons gegeven en ik denk: ik ga het toch niet weggooien?", zegt Anna Elting-Wartan tegen RTV Noord. Ze vaccineerde de mensen vanuit huis. "Ik heb zelf het initiatief genomen en heb drie vrije dagen gebruikt."

Via via trommelde ze tientallen mensen op die zaten te springen om een vaccin. "We hadden tien mensen per half uur en ze bleven een kwartier ter observatie. Ze prikte met name mensen tussen de veertig en zestig jaar.

Alle gevaccineerden kunnen bij Elting-Wartan ook voor de tweede prik terecht.

11:43 GGD schrapt vaccinatielocaties in Brielle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel

De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat mensen niet vaccineren in locaties in Brielle, Westvoorne, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam-Zuid (Mercatus College). Ook op Rotterdam The Hague Airport wordt er niet meer geprikt. De GGD zegt dat op de locatie bij het vliegveld te weinig mensen per uur kunnen worden geprikt.

De GGD kiest in de aangepaste strategie voor grotere locaties, verspreid over de regio. De eerdergenoemde locaties passen niet in dat plan. De grotere accommodaties zijn volgens de gezondheidsdienst nodig om de toenemende vraag te kunnen voldoen. Nu worden per dag nog 5 duizend prikken gezet, dat moeten er 17 duizend worden.

De burgemeesters Gregor Rensen (Brielle) en Peter de Jong (Westvoorne) vinden het teleurstellend dat hun burgers niet in de gemeente gevaccineerd kunnen worden. "Wij begrijpen dat inwoners, net als wij teleurgesteld zijn dat zij niet in hun gemeente gevaccineerd gaan worden. Het lichtpuntje is dat beide locaties weer beschikbaar komen voor de sportverenigingen en voor schoolgymnastiek."

11:41 'Pfizer sluist miljardenwinst weg via Nederland'

Vaccinfabrikant Pfizer verdient miljarden aan coronavaccins die overheden inkopen, meldt het onderzoeksplatform Follow the Money. De vaccins van de farmaceut worden mede ontwikkeld dankzij research van universiteiten en met belastinggeld. Volgens het platform betaalt Pfizer nauwelijks belasting en in Nederland helemaal niet.

Het gaat volgens journalist Henk Willem Smits van Follow the Money om enorme bedragen. "De winst die de Nederlandse vennootschap jaarlijks boekt ligt tussen de 10 en 20 miljard dollar", zegt hij tegen BNR Nieuwsradio. Pfizer heeft een kantorenpark in Capelle aan den IJssel waar jaarlijks meer dan 36 miljard euro wordt omgezet. Dat maakt dat het gemeten in omzet tot de vijftien grootste bedrijven van Nederland hoort. Smits spreekt van "een gigantische brievenbus-bv'".

Pfizer zegt zich aan alle weten en regels te houden. "We doet zaken in meer dan 150 landen over de hele wereld", zegt een woordvoerder tegen Follow the Money. "Te allen tijde, en overal waar we actief zijn, houdt Pfizer zich aan alle boekhoud- en belastingwetten en betaalt het alle verschuldigde belastingen."

Maar volgens Follow the Money valt daar wel wat op af te dingen. "De door Pfizer gekozen constructie heeft er alle schijn van dat het bedrijf echt tot het gaatje wil gaan bij het betalen van zo min mogelijk belasting."

10:18 Longfonds: 'Neem langdurige klachten coronapatiënten serieus'

Ze stuitten vaak op onbegrip. Mensen die corona hebben gehad en maanden daarna nog altijd niet aan het werk zijn. Dat blijkt uit een enquête van het Longfonds onder mensen de ziekte hebben doorstaan. "Het is belangrijk om deze mensen serieus te nemen", zegt Herman Vijlbrief van het Longfonds.

"Driekwart van de deelnemers zegt drie maanden tot een jaar na de ziekte nog altijd niet aan het werk te zijn", legt Vijlbrief uit. "Ze kampen met vermoeidheid, concentratieverlies, kortademigheid, geheugenverlies. We weten dat het virus de longen kan treffen, maar weten nog steeds niet wat het precies voor ziekte is."

Uit de peiling blijkt dat mensen met langdurige klachten vooral thuis de ziekte hebben doorgemaakt en niet in het ziekenhuis. "Die mensen blijven langdurig ziek", zegt Vijlbrief. "En het gaat niet om mensen met een zwakke gezondheid. Over het algemeen zijn het hele fitte mensen tussen de 30 en 40 jaar die van de een op de andere dag niets meer kunnen."

09:32 Huisarts juicht website voor ongebruikte vaccins toe: 'Ik hoop dat heel veel huisartsen zich aanmelden om verspilling tegen te gaan'

Het succes ervan staat of valt met de medewerking van huisartsen: de website prullenbakvaccin.nl die sinds maandag online is. "Ik heb me al aangemeld", zegt Shakib Sana, huisarts in Rotterdam-Delfshaven. Hij hoopt dat veel collega's volgen.

Het idee van de site is simpel: huisartsen en zorgmedewerkers die vaccins over hebben, kunnen zich melden op de site om de vaccins aan te bieden. Zo kunnen mensen die niet opgeroepen zijn of aanvankelijk het vaccin geweigerd hebben, zich laten prikken.

"Het is een heel goed idee", zegt Sana. "Als je aan het einde van de dag een vaccin over hebt en je kunt het aan iemand geven die het nodig heeft, dan is dit de beste oplossing."

09:23 'Nog maar de helft van zorgpersoneel in ziekenhuizen gevaccineerd'

Het schiet nog niet op het met vaccineren van zorgpersoneel in ziekenhuizen. Tot nu toe is de helft van de ziekenhuismedewerkers gevaccineerd, meldt BNR Nieuwsradio. De zender deed een rondvraag bij de grootste ziekenhuizen in het land. Ziekenhuizen zeggen niet genoeg vaccins te hebben om iedereen te vaccineren.

Het aantal zorgmedewerkers zonder vaccinatie ligt tussen de 40 en 60 procent, zegt voorzitter Stella Salden van beroepsorganisatie Nu'91 in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is heel teleurstellend en niet te begrijpen dat zorgpersoneel dat dagelijks in contact staat met covidpatiënten, niet de hoogste prioriteit krijgt."

Salden vindt dat zorgmedewerkers te allen tijde voorrang moeten krijgen en wijt de achterstand aan de keuzes van het kabinet. "Deze mensen staan al een jaar lang in de frontlinie en lopen iedere dag de kans om besmet te worden. We zijn blij dat mensen die direct werken met covidpatiënten nu voorrang hebben gehad. Maar dat waren maar 40.000 vaccins en dat is te weinig, want we hebben 270.000 mensen werken in de zorg."

Dat nog lang niet al het zorgpersoneel is gevaccineerd, voelt voor Salden extra dubbel nu er vanavond mogelijk nieuwe versoepelingen worden aangekondigd. "De ziekenhuis- en IC-opnames dalen nog maar licht."

Ziekenhuizen verwachten wel dat ze de komende tijd een inhaalslag kunnen maken nu de ladingen coronavaccins langzaam toenemen.

09:01 Errol Esajas slaat alarm: te veel kinderen kampen met coronakilo's

Errol Esajas van het Sport Performance Centre Rijnmond slaat alarm om de toename van het aantal kinderen dat kampt met overgewicht vanwege de coronamaatregelen. Uit eerder onderzoek van Maastricht UMC+ en andere ziekenhuizen blijkt dat één op de vijf kinderen aangeeft dat ze zijn aangekomen. De voormalig Olympisch coach ziet in zijn sportcentrum de toename zelf ook met eigen ogen.

"We wegen de mensen met zwaar overgewicht", begint Errol Esajas. "De mensen zijn een hele tijd niet geweest in verband met de coronamaatregelen en we kunnen terugrekenen naar vier a vijf maanden geleden. We hebben daarbij geconstateerd dat sommigen gewoon 8 a 10 kilo zwaarder geworden zijn. Een persoon had zelfs een record met 18 kilo. We weten wat dat met je gezondheid doet. Zeker in deze tijd met corona is het helemaal link om zoveel aan te komen. Maar mensen geven aan dat ze niet gemotiveerd zijn en dat ze ons nodig hebben om ze erbij te helpen", legt Esajas uit.