GGD schrapt vaccinatielocaties in Brielle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel

De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat mensen niet vaccineren in locaties in Brielle, Westvoorne, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam-Zuid (Mercatus College). Ook op Rotterdam The Hague Airport wordt er niet meer geprikt. De GGD zegt dat op de locatie bij het vliegveld te weinig mensen per uur kunnen worden geprikt.

De GGD kiest in de aangepaste strategie voor grotere locaties, verspreid over de regio. De eerdergenoemde locaties passen niet in dat plan. De grotere accommodaties zijn volgens de gezondheidsdienst nodig om de toenemende vraag te kunnen voldoen. Nu worden per dag nog 5 duizend prikken gezet, dat moeten er 17 duizend worden.

De burgemeesters Gregor Rensen (Brielle) en Peter de Jong (Westvoorne) vinden het teleurstellend dat hun burgers niet in de gemeente gevaccineerd kunnen worden. "Wij begrijpen dat inwoners, net als wij teleurgesteld zijn dat zij niet in hun gemeente gevaccineerd gaan worden. Het lichtpuntje is dat beide locaties weer beschikbaar komen voor de sportverenigingen en voor schoolgymnastiek."

Vaccineren in Hellevoetsluis

Binnenkort gaat de GGD wel andere locaties openen. Zo krijgt ook Hellevoetsluis een prikstraat, wat door de burgemeesters van de naburige gemeenten Brielle en Westvoorne wordt toegejuicht.

Donderdag begint ook het vaccineren in sporthal de Bongerd in Barendrecht. Spoedig volgen ook Ridderkerk, Vlaardingen, Lansingerland en sporthal Schuttersveld in Rotterdam.

Overigens blijft de locatie bij Rotterdam The Hague Airport wel gebruikt worden als teststraat.

ZHZ zoekt extra locaties

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft geen grote wijzigingen. Op 24 mei wordt de sporthal van Oranje Wit in Dordrecht in gebruik genomen. Ook is de dienst op zoek naar extra locaties.