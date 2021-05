Rotterdam en Daka sluiten tijdelijk akkoord over panden in gebied Feyenoord City

De gemeente Rotterdam laat drie panden van Daka Sport in de Veranda in Rotterdam-Zuid voorlopig ongemoeid. Dat hebben beide partijen afgesproken tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State over Feyenoord City.

Daka Rotterdam was naar de Raad van State gestapt om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Feyenoord City. Het project gaat uit van een nieuw stadion, een stadspark, woningbouw, winkels en horeca. Zowel de gemeenteraad als Feyenoord heeft nog geen definitieve goedkeuring gegeven, maar de gemeente kan wel aan de voorbereidingen beginnen. Daka is bang dat daarmee de huidige activiteiten in de Veranda worden belemmerd.

In de spoedprocedure zou de Raad van State worden gevraagd om de plannen voorlopig stil te leggen. Tijdens een korte schorsing bleek dat de partijen op de gang tot een overeenkomst waren gekomen. De zitting was daarmee gelijk beëindigd.

Rotterdam zegt dat er voorlopig niets gebeurt met de drie panden van Daka en dat het parkeren in de directe omgeving ook gewoon mogelijk blijft. Dat geldt voor de rest van dit jaar. De verhuur van de panden kan ook voorlopig doorgaan. De Raad van State komt nog met een eindoordeel over Feyenoord City, maar dat is mogelijk pas rond 1 januari.

Spoedprocedure

Meerdere partijen hebben bezwaar gemaakt bij de Raad van State, zoals Pathé, drinkwaterbedrijf Evides en supporters verenigd in Stadion op Zuid. Alleen Daka wilde al eerder een oordeel van de Raad en was daarom tussentijds een spoedprocedure begonnen. De bodemprocedure of hoofdzaak waaraan meerdere partijen meedoen, wordt in oktober of november gehouden bij de Raad van State.



Daka heeft de Raad nog verzocht om de aanstelling van deskundigen die gaan kijken naar de geluidsoverlast en parkeerdruk van Feyenoord City. Volgens de gemeente Rotterdam is dat allemaal al uitgebreid onderzocht. De Raad van State neemt daar over twee weken een beslissing over. De aanstelling van extra experts zou waarschijnlijk tot vertraging leiden van de plannen.