Mannen aangehouden na bedreiging 'verdachte' in Oud-Beijerland

De twee mannen verdenken de bewoner van aanranding en/of ontucht van minderjarige kinderen. Dat zou onlangs zijn gebeurd. De ouders zouden ook aangifte hebben gedaan.

In het filmpje zegt één van de twee mannen dat de filmer en hij naar de woning zijn gegaan omdat de politie niet snel genoeg handelt. De mannen, van wie één de vader is van een mogelijk slachtoffer, dreigen om bij de man aan te bellen en hem een corrigerende tik te geven. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is niet bekend.

De bewoner van het huis in de film heeft maandag aangifte gedaan van bedreiging en huisvredebreuk. Dat laatste betekent dat één van de mannen of beiden over de drempel zijn gestapt, bevestigt de politie. De mannen zaten volgens de politie dinsdag rond de middag nog vast voor verhoor.

De politie heeft uit voorzorg een mobiele camera in de straat geplaatst. Maandag riep de politie via sociale media op om niet voor eigen rechter te spelen. Volgens de politie is na de eerdere aangifte door de ouders een onderzoek gestart.