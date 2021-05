Excelsior-middenvelder Baas moet twee duels toekijken na harde tackle tegen Jong AZ

Het seizoen voor Excelsior-speler Julian Baas zit er vroegtijdig op. De middenvelder is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk, door een rode kaart die hij afgelopen vrijdag kreeg.

Baas was in de wedstrijd bij Jong AZ (2-1 verlies) als invaller veel te laat met een tackle op Yusuf Barasi. Scheidsrechter Robin Gansner trok in minuut 78 van de wedstrijd direct rood hiervoor. Het blijft voor de 19-jarige middenvelder uit de eigen opleiding van de Kralingers door deze schorsing bij 31 wedstrijden dit seizoen waarin hij drie keer scoorde.

Excelsior speelt woensdag in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie thuis tegen Go Ahead Eagles. Ook middenvelder Mats Wieffer mist dit duel door een schorsing. Hij kreeg vrijdag in Wijdewormer zijn negende gele kaart van dit seizoen.