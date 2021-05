Rotterdamse Debby Willemsz stopte met waterpolo, keerde terug en ziet Olympische droom alsnog uitkomen: 'Een leven lang voor gewerkt'

Kort na het drastische besluit van de maandag 27 jaar geworden Willemsz, stopte ook eerste keeper Laura Aarts als international. Dat bracht de Rotterdamse enkele maanden later aan het twijfelen. Ze kwam weer in contact met Havenga en stelde zich weer beschikbaar. "Vroeger was de Olympische Spelen altijd een droom. Dit moest ik opzij zetten toen ik stopte. Maar ik ben voor een tweede kans gegaan en die heb ik met beide armen gegrepen."

Oranje won (verrassend) het Olympische toernooi in Peking in 2008, maar het kwalificeerde zich vervolgens niet voor Londen en Rio de Janeiro. In de onzekere tijden na de uitbraak van het coronavirus lukte het plaatsen voor Japan wel in het Italiaanse Triëst in januari. In de beslissende halve finalewedstrijd tegen Griekenland werd het 7-4 voor Nederland en keepte Willemsz sterk volgens de bondscoach. "Ik heb mijn hele leven alles opzij gezet voor waterpolo. Het is super tof dat je het uiteindelijk haalt. Daarvoor ben ik teruggekomen en dat maakte me trots. Het is namelijk lastig geweest," zegt Willemsz.

Lees verder onder de foto.

Debby Willemsz | Foto: Rijnmond

Volgens Havenga heeft Oranje de laatste jaren echt niet slecht gespeeld, maar twee keer de Spelen missen gaat knagen. "De opluchting was groot. We hebben podiumplekken behaald, het EK gewonnen in 2018, maar alles valt en staat met het halen van de Spelen. Het missen daarvan blijft je achtervolgen."

De gevoel herkent Willemsz ook. "We hebben die dertien jaar ook keihard getraind en de buitenwereld ziet alleen dat je niet op de spelen bent. Dag in, dag uit ben je met waterpolo bezig. We hebben de afgelopen dertien jaar veel gewonnen en als jong team zijn we heel hard gegroeid." Havenga: "Je wordt continu aan die Spelen herinnerd en dat is nu weggepoetst."

In Tokio denkt Havenga ook om de prijzen mee te doen. "We hebben de potentie daarvoor. De afgelopen toernooien speelden we ook vaak voor de eerste plaatsen. Als je nu eerste wordt, heb je voor eeuwig Olympische roem." Zoals dat in 2008 gebeurde, voor de speelster een voorbeeldtoernooi. "Daar haal je inspiratie uit," zegt Willemsz. "Ik heb zelf nog met Yasemin Smit gespeeld. Dat is een icoon in het waterpolo en heeft gewoon goud gewonnen. Misschien gaan wij het ook zo doen."

In aanloop naar de Olympische Spelen maakt Rijnmond in samenwerking met Rotterdam Topsport een serie portretten in '010 op weg naar Tokyo'. Kijk hier naar de eerste aflevering met Debby Willemsz en Arno Havenga.