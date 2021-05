Liftmonteurs voeren toeterend actie in straten van Capelle en Krimpen aan den IJssel

Het was dinsdagmorgen even slikken voor de inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel. Zo'n tweehonderd medewerkers uit de liftenbranche reden luid toeterend door de straten om hun acties voor een betere cao voor de metalelektro.

Het was de zoveelste actiedag voor betere arbeidsvoorwaarden voor 160 duizend werknemers in de sector. Deze keer waren de medewerkers uit de liftenbranche aan de beurt. Zij staken vandaag en woensdag in de hoop dat de werkgevers toegeven aan hun eisen.

De ongeveer tweehonderd deelnemers, die werken bij Thyssenkrupp, Otis, Schindler, Kone en bruggenbouwer Hollandia, verzamelden zich bij metrostation Kralingse Zoom in Rotterdam. Vandaar ging het in optocht naar Krimpen aan den IJssel. Daar konden de actievoerders, op afstand, zich inschrijven in de staakstraat.

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao. De actie van Rotterdam naar Krimpen was onderdeel van estafettestakingen door heel het land, die in januari begonnen. Tot nu toe hebben duizenden stakers zich ingeschreven. FNV'er Jan Meeder: "De stakingsbereidheid groeit nog steeds. We houden een protestoptocht en mensen kunnen zich inschrijven vanuit de auto bij het kassahokje. Alles gebeurt coronaproof."