26-jarige Rotterdammer koopt hotel van 2,1 miljoen euro met crowdfundingsactie

Jan Willem Janssen is pas 26 jaar, maar nu al eigenaar van H2Otel in de Rotterdamse Wijnhaven, een hotelpand met een waarde van 2,1 miljoen euro. Door middel van een crowdfundingsactie vond hij midden in deze crisis meer dan 1100 investeerders die dit mogelijk maken.

De jonge hotelier nam in 2017 al de exploitatie van het hotel over en huurde sindsdien het pand, maar nu heeft hij dus het volledige hotel met vijftig kamers, een restaurant en terras kunnen kopen. “Het is ongelofelijk dat dit is gelukt in coronatijd”, vertelt Janssen enthousiast. “Het is eigenlijk wel echt de kers op de taart. Het is voor mij ontzettend zwaar geweest om dit voor elkaar te krijgen, want de banken waren niet zo happig in tijden van corona. Dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant zie je ook dat ruim elfhonderd mensen wel het vertrouwen hadden, omdat wij in deze tijd toch wel echt de crisis overleven.”

Andere doelgroepen aantrekken

Het kopen van het hotel heeft zo zijn voordelen. "Het vastgoed is erg belangrijk om in eigen handen te hebben als je hotelier bent. Als je dat niet hebt, is het moeilijker om rond te komen. De combinatie van exploitatie-eigenaar en vastgoedeigenaar maakt het plaatje compleet."

De coronacrisis laat ook sporen na in de hotelbranche. Het aantal reserveringen was in 2020 een stuk lager dan gebruikelijk, ook bij Janssen. Maar waar andere hotels soms nog met de handen in het haar zitten, vond Janssen een creatieve oplossing om een zinkend schip te voorkomen en het vertrouwen van de investeerders te winnen. “We zoeken naar bedrijven waarvan werklui en technici in Rotterdam werken en waarvoor het goedkoper of makkelijker is om ze in Rotterdam te laten slapen, dan ze dagelijks naar huis te laten reizen”, legt Janssen uit. "Ze kunnen hier eten en slapen en hebben dan ook nog eens een fijne avond. De volgende dag kunnen ze dan weer fris naar hun werk."

Ook liet hij de prijs voor een kamer ver dalen. Vervelend, vindt de jonge hoteleigenaar. “Maar aan de andere kant zorgt dat er wel voor dat we nagenoeg vol zitten en de rekeningen kunnen betalen. Dat scheelt.” Door te focussen op lagere prijzen en een hogere bezetting, weet Janssen zijn team gemotiveerd te houden en een ander type gasten aan te trekken. Want naast technici en vaklui, weten ook binnenlandse gasten én zelfs Rotterdammers het hotel steeds vaker te vinden. Maar dat wil niet zeggen dat alles koek en ei is met de oplossing van Janssen. “Het is nog steeds ontzettend zwaar. Het is ontzettend hard werken om in ieder geval je rekeningen te kunnen betalen.” Aan de investeerders betaalt de ondernemer namelijk een fikse rente van zeven procent.

Vrolijk team is klaar voor de toekomst

Hoewel het flink aanpoten is, heeft Janssen zijn volledige team nog kunnen behouden en zijn er geen noodgedwongen ontslagen gevallen. Sterker nog: volgens hem is het team zelfs hechter geworden door de coronacrisis. “Op dit moment loopt er 24 man personeel rond, net als voor de crisis. We hebben wat collega’s verschoven en van functie veranderd, maar voor de rest hebben we eigenlijk iedereen kunnen behouden. Dat is voor mij nog steeds het allerbelangrijkst geweest. We dragen allemaal ons steentje bij en iedereen doet zo z’n ding. We zijn vrolijker, lachen de hele dag, zingen af en toe. Het is hier een groot feest.”

En dat feest mag van Janssen nog groter worden. “We hebben nu het vastgoed en de exploitatie 100 procent in handen. Nu is het doel om zo snel mogelijk grote opknapwerkzaamheden te doen. Er moet een frisse wind door het hotel en het gaat er anders uitzien. De kleurstelling van het hotel wordt anders. We liggen op het water en dat is al uniek. De blauwe tinten gaan eraf en we gaan naar mooie natuurtinten toe. Dus het wordt een soort van urban jungle in de stad.”