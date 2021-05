Faunapark Flakkee snakt naar goed nieuws over heropening

Nieuwe verblijven, jonge dieren en alles in groei en bloei. Parkeigenaar Petra Blokker van Faunapark Flakkee kan niet wachten om alles te laten zien aan haar bezoekers. Al die maanden dat het park gesloten was, hebben er financieel gezien flink ingehakt. Er wordt daarom gesnakt naar goed nieuws vanuit Den Haag. Zou de persconferentie van vanavond dan het moment zijn?

Daar is Petra nog niet zo zeker van .“In het begin dan hoop je nog iedere week, maar op een gegeven moment raak je het vertrouwen kwijt in wanneer het nog goed komt”, zegt ze teleurgesteld. Ook worden de coronamaatregelen ‘steeds een beetje onbegrijpelijker’ voor haar. Steeds meer bedrijven mogen hun deuren openen, maar in de dierentuinen is het nog stil. En het zien van de volle parken doet Petra ‘serieus zeer’. “Terwijl dierentuinen vorig jaar eigenlijk al hebben laten zien dat ze heel goed mensen kunnen ontvangen.”

Naast dat Petra vindt dat in een dierentuin mensen horen te lopen, is de heropening van het park ook financieel hard nodig. “Als je niet open bent, heb je niets.” Gelukkig kan de dierentuin niet alleen op steun van de overheid rekenen, maar ook van vaste bezoekers die het park een hart onder de riem steken met allerlei acties. “Ik heb het al heel vaak gezegd; die mensen zijn zo geweldig met zijn allen. Iedere keer komt er weer een nieuwe actie en leren we weer meer mensen kennen. Er gebeuren heel veel leuke dingen", zegt ze opgelucht.

'Wij kunnen helpen'

Hoewel er versoepelingen voor dierentuinen aan lijken te komen, zal Petra niet in spanning naar de persconferentie van vanavond kijken. "We weten allemaal al wat hij gaat zeggen vanavond: dat hij eigenlijk niets gaat zeggen en de cijfers afwacht. Ik heb meer spanning voor volgende week. Dat wel.”

En daar vestigt ze dan ook haar hoop op. “Heel stiekem hopen we nu wel dat we vanaf woensdag de negentiende weer open mogen.” Faunapark Flakkee is er namelijk helemaal klaar voor. “We kunnen op reservering, gereguleerd en op afstand bezoekers ontvangen. Dan haal je druk van onze openbare parken en stranden. We kunnen zo goed helpen! Laat ons helpen!”, roept Petra op.