Directeur Donker van Nederlands Fotomuseum: testwet houdt mensen weg van museumbezoek

De testwet betekent de nekslag voor concertzalen, musea, theaters en bioscopen en daarom moet de wet van tafel. Dat is de boodschap van een brief in NRC die ondertekent is door een aantal kopstukken in de culturele sector. Ook Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, heeft de brief ondertekend.

Gevreesd wordt dat verplichte toegangstesten voor theater of het museum het publiek weg houdt. "Dat is ook al bewezen", vertelt Donker. "Zeventien musea verspreidt over het land hebben op deze manier proefgedraaid. Je moest eerst verplicht een test halen voordat je naar binnen mocht. Toen is maar de helft van het aantal kaarten verkocht, dus je ziet dat mensen het toch wel een drempel vinden om voor een museumbezoek eerst een test te gaan doen." Daarnaast vindt Donker dat culturele instellingen prima open kunnen met een veilig protocol, zoals dat ook vorig jaar juni het geval was. Toen mocht er maar 1 bezoeker per tien vierkante meter worden toegelaten en moesten bezoekers zich van te voren registreren.

Geen testwet dus wat Donker betreft. "Ik begrijp dat testen wel voor een festival of een groot evenement: dan is dat noodzakelijk om dat überhaupt te kunnen organiseren en dan is ook de bereidheid van het publiek waarschijnlijk groter. Als je naar een groot festival gaat, waar je je al weken op verheugt, dan denk je: ik ga ook nog even die test halen." Voor een museum ligt dat volgens Donker toch anders. "Een museumbezoek is vaak iets wat mensen even in een middag doen, om dan eerst een test te gaan doen is een enorme belemmering en niet nodig."

Testen voor museumbezoek niet zo noodzakelijk als voor een festival

Daarbij zou testen voor een museumbezoek niet net zo noodzakelijk zijn als voor een festivalbezoek. "Een museumbezoek is echt anders dan een plek waar mensen dicht op elkaar staan. Je loopt ook een rondje." Donker hoopt dat de brief ervoor zorgt dat er een verschil gemaakt wordt en dat niet alle cultuur op een hoop gegooid wordt. "Dat er niet wordt gezegd: iedereen die vanaf nu naar cultuur gaat, moet eerst een test halen. Maar dat er een keuze komt. Wil een evenement dat mensen bovenop elkaar kunnen staan, dan moet er getest worden. Maar kun je garanderen dat er veel afstand en doorstroom is tussen de mensen, en voorzie je in allerlei andere voorzorgsmaatregelen, dan is het niet nodig."

Het Rijk trekt een hoop geld uit voor verplichte testlocaties. "Die 1 miljard is meer dan jaarlijks door het Rijk aan kunst en cultuur wordt uitgegeven", vertelt Donker. "Voor ons als sector is dat echt een enorm bedrag." Donker heeft wel een idee waar het geld beter aan besteed kan worden. "Als ik mocht kiezen zou het toch in de eerste plaats ook naar de makers gaan. Die zijn echt de dupe van deze crisis. En verder ook naar alle andere instellingen die hier nu onder lijden. Dat bedrag is voor ons echt astronomisch."

Tweede Kamer stemt in met de tijdelijke wetten voor toegangstesten

De Tweede Kamer is akkoord met de wet die toegangstesten mogelijk maakt om sectoren eerder te openen. Het idee is dat mensen die kunnen laten zien dat ze geen corona hebben weer naar het theater, de bioscoop, het museum of de sportclub kunnen. De vereiste testbewijzen worden gratis, zo heeft de Kamer bepaalt. Minister De Jonge wilde een bijdrage vragen van 7-euro-50, maar de Kamer stemde dat weg. Ook krijgen goedgekeurde zelftesten eenzelfde geldigheid als testen op testlocaties. Als de Eerste Kamer ook instemt, kan de regeling volgende maand ingaan.