Internationale artiesten van Songfestival doen toeristisch rondje in Rotterdam

Door strenge coronamaatregelen zitten de deelnemers aan het Songfestival voornamelijk op hun hotelkamer of komen soms buiten voor een rondje hardlopen. Ze zien naast de bus die hen voor repetities van en naar Rotterdam Ahoy brengt, weinig van de stad Rotterdam en omgeving.

Maar daar is iets op bedacht. Zo geeft gaststad Rotterdam de artiesten toch een kans om op een coronaproof manier iets van de stad te zien door middel van privétours.

Treinstation

De Russische zangeres Manizha Sangin bewondert het plafond van de markthal. "Het lijkt wel een treinstation hier." Ze zou graag in Rotterdam naar een museum gaan, maar begrijpt dat het nu niet kan. "Ik ben blij met de organisatie hier in Rotterdam die alles zo veilig doet." Als ze een tasje Rotterdamse chocolade cadeau krijgt, hoopt ze dat het haar geluk brengt. En misschien wel naar de finale brengt. "Ik hoop het !"

Watertaxi

Slovenië begint bij de Euromast, en gaat dan per watertaxi naar de Leuvehaven, waar vier trompettisten van Codarts de Eurovisietune ten gehore brengen. De watertaxi brengt ze daarna naar het SS Rotterdam waar versnaperingen worden uitgereikt. Ana Soklic, zangeres voor Slovenië, is blij dat ze even de hotelkamer uit is. “We zitten fijn in een watertaxi en we vinden het geweldig. We bekijken Rotterdam vanaf het water en dat is echt leuk. Prachtig allemaal, we weten niet waar we nu naartoe gaan, maar we zien het wel!”

Adem de haven

Ondertussen arriveert op de landtong van Rozenburg de Belgische delegatie per touringcar. Aan boord de leden van de muziekgroep Hooverphonic, die net afgelopen weekend hun eerste repetities in Ahoy hebben gedaan. “We zitten op 90 procent van wat we willen bereiken en het wordt nog beter", zegt basgitarist Alex Callier terwijl hij uitkijkt over de havenbedrijven en de scheepvaart bij de Maasvlakte die dichtbij is. “Adem de lucht in van de haven, van de industrie! Het is net Antwerpen, daar wonen wij niet ver vandaan.“ Als band zijn ze wel gewend veel in hotels te verblijven. “We zijn al 25 jaar on-the-road. Hooverphonic zal zich niet vervelen.“ Toch is het fijn voor de band om even de stad uit te zijn en wat sightseeing te doen in de haven.

De leden van muziekgroep Hooverphonic, de inzending van Belgie, bekijken de Rotterdamse haven. "Het is net Antwerpen." | Foto: Jacco van Giessen

“We hangen lekker de toerist uit vandaag, gewoon rondrijden met de bus. We gaan nog naar de containerterminals," roept Alex. Onderweg krijgen de Belgen veel informatie over de haven en zijn er lekkere snacks . “Ik heb net een glutenvrije, lactosevrije, Rotterdamse stroopwafel gegeten”, roept Alex enthousiast. “Dat is de allereerste keer in mijn leven.”

Liefdesverklaring

Op de Euromast neemt de delegatie van Azerbeidzjan de lift naar de top van de Euromast waar de koperblazers van Codarts ze trakteren op de Eurovisiemelodie. Zangeres Effendi had vorig jaar ook al een liedje, dat ging over Cleopatra, nu doet ze mee met haar nummer over Mata Hari. Terwijl ze uitkijkt over de skyline heeft ze een liefdesverklaring voor Rotterdam: "Ik hou van deze stad, ik hou van alle mensen in Rotterdam en ik stuur jullie mijn liefde."

Zangeres Effendi is weg van Rotterdam: "Ik houd van deze stad, ik hou van alle mensen in Rotterdam" | Foto: Jacco van Giessen

Architectuur

De leden van de Litouwse band The Roop blijken architectuurliefhebbers. Terwijl ze het Depot van Boijmans bewonderen, zegt frontman Vaidotas Valiukevicius: "Al die goede architecten zijn echt buitengewoon."

De Litouwers zeggen blij te zijn met een hotel in het centrum: "We kunnen veilig rondlopen en toch een beetje de stad bekijken," zegt Vaidotas

Iedereen getest

De organisatie heeft er alles aan gedaan om het bezoek van de artiesten aan de stad zo veilig mogelijk te maken. Iedereen is getest; de gidsen, chauffeurs en de schipper van de watertaxi. Ze komen alleen op veilige locaties en de delegaties blijven in hun bubbel.

Isabelle Hageraats , gids van Gaststad Rotterdam vindt het geweldig op deze manier onderdeel uit te maken van Eurovisie in Rotterdam: “Het is een eer om dit voor ze te doen. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de oorspronkelijke oude gebouwen van Rotterdam. Alleen daar hebben we er niet veel meer van. We gaan bijvoorbeeld wel langs Hotel New York, maar laten ze ook de moderne architectuur zien. Ook dat vinden ze supergaaf. Het is een jonge enthousiaste groep, leuk om ze te begeleiden."