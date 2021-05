Nieuwe investeerder voor FC Dordrecht gevonden: 'Stap voor stap alles uitbouwen'

Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, heeft maanden lang gesprekken gevoerd met Hocaoglu. "Ik heb het gevoel dat hij de juiste partij is", zegt De Zeeuw. Negen maanden geleden maakte de club bekend dat die op zoek was naar een nieuwe investeerder. In totaal meldden ongeveer dertien partijen zich bij FC Dordrecht, waaronder Hocaoglu. Daarvan bleven er twee over, waarna de keuze op de Turkse investeerder viel.

Hocaoglu is nog niet in Nederland geweest, maar De Zeeuw is wel naar Turkije gegaan om hem te ontmoeten. Hocaoglu krijgt een minderheidsaandeel van 24,9 procent van FC Dordrecht in handen. De KNVB hoeft niet haar goedkeuring te geven voor dit minderheidsaandeel. Dat is pas het geval bij een aandeel van 25 procent of hoger. De Zeeuw vertelt dat de KNVB wel over de overname zal worden ingelicht.

'Stap voor stap'

Volgens De Zeeuw wil Hocaoglu dat FC Dordrecht op de lange termijn een stabiele eredivisieclub wordt. "Maar hij is geen man die zegt dat we bijvoorbeeld over twee jaar al in de eredivisie moeten zitten of over vijf jaar in de Champions League moeten spelen", legt De Zeeuw uit. "Hij is daar genuanceerd in. We moeten stap voor stap alles uitbouwen."

Zo wil FC Dordrecht gaan investeren in de jeugdacademie en de kantoorafdeling. Ook moeten er volgens De Zeeuw met het geld dat beschikbaar komt investeringen in en rondom het stadion worden gedaan. Verder is er het plan om het krachthonk aan te pakken.

Zoektocht naar technisch manager en hoofdtrainer

De bedoeling is dat Hans de Zeeuw de algemeen directeur van FC Dordrecht blijft. Momenteel is de club bezig om een nieuwe technisch manager te vinden. Als die bekend is, dan gaat FC Dordrecht op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

FC Dordrecht is met nog één duel te spelen de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De Schapenkoppen werken woensdagavond hun laatste wedstrijd van het seizoen af bij NEC uit Nijmegen.