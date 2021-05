Staan we volgende week weer in de sportschool en boeken we een vakantie? Deze ondernemers zijn daar niet zo zeker van

“De vorige persconferentie werden we zoet gehouden met dat we 11 mei open mochten, daar houd je dan een beetje aan vast. Die hoop heb ik al een paar keer gehad", legt De Gee uit. De sportschoolhouder hoopt dan ook dat de versoepelingen worden doorgezet, maar is er met zijn team alvast van uitgegaan dat ze de deuren pas 1 juni mogen openen om een nieuwe teleurstelling te voorkomen.

Nieuwe inkomsten

Stel dat de sportscholen weer open mogen, 'dan is een beperkt aantal mensen nog heel veel beter dan niets’, vindt De Gee. “De afgelopen tijd hebben we veel met buitensport gedaan. De echte fanatiekelingen kwamen daar op af, maar een hele grote groep ook niet. We zijn blij als we die weer kunnen ontvangen.”

Buitensporten bij The Fitness Lounge in Berkel en Rodenrijs | Foto: Rijnmond

Een groot deel van de leden heeft zijn of haar lidmaatschap namelijk bevroren sinds het ingaan van de lockdown. Ook denkt De Gee bij een heropening een hoop nieuwe leden te verwelkomen. “Dat hebben we ook gezien na de eerste lockdown. Vlak voor de tweede lockdown zaten we zelfs net iets boven het ledenaantal als voor de eerste lockdown. Wij staan in ieder geval te springen om nieuwe aanmeldingen.” Want daarmee komt er weer geld in het laatje.

Veel onduidelijkheid voor reisbranche en consument



Ook reisagent Kees Kooijmans van Reisstudio Travel Slide in Rotterdam springt nog geen gat in de lucht. Kooijmans vindt dat de situatie voor de reisbranche er na deze persconferentie alleen maar onduidelijker op is geworden. “Het was al onduidelijk, maar het wordt nu nog onduidelijker.” Volgens de reisagent zijn er teveel vragen bij zowel de consument als de reisagenten die ook na vandaag onbeantwoord bleven.

“Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de klant in quarantaine moet? Wat gaan we doen als de klant op de luchthaven staat en hij test positief? Wat gaan we doen als een land ineens van code geel naar code oranje verandert? Wat zijn dan de consequenties voor de consument? Wie gaat dat betalen? Het zijn allemaal vragen die een enorme onzekerheid geven", stelt Kooijmans.

De reisagent vertelt dat hij de afgelopen dagen regelmatig is gebeld door klanten die bevestiging zoeken of ze nu wel of niet op reis kunnen. “Ik ben dan zo netjes om te adviseren; laten we even afwachten tot 1 juni. Dan is de volgende stap die gezet zou kunnen worden en is er hopelijk iets meer helderheid.” De consument wil volgens Kooijmans namelijk graag op vakantie, maar zoekt ook een stukje zekerheid. “Dat vinden ze bij een reisagent. Maar als ze bij mij boeken, dan liggen alle risico’s ook bij mij.” En daarom durft de Rotterdamse reisagent zijn vingers er nog niet aan te branden.



Vliegtuig stijgt op vanaf Rotterdam The Hague Airport | Foto: Jacco van Giessen

Duidelijke afspraken maken

Kooijmans roept daarom de Algemene Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) en de consumentenbond op om aan tafel te gaan met een jurist en afspraken te maken voor de consument en de reisagent. Op die manier moet helder worden wat de risico's en gevolgen voor zowel de reisagent als de consument zijn in coronatijd.



Daarnaast pleit de Rotterdamse ondernemer ervoor dat Nederland, België en Duitsland afspraken maken over reizen. Zo zouden alle drie de landen dezelfde reisadviezen moeten geven. “Dat we dus voor dezelfde landen kiezen die van geel naar oranje moeten en andersom", legt Kooijmans uit.

En daarnaast ligt er nog een ander dilemma. "Nu kan het bijvoorbeeld zo zijn dat reizigers vanuit België wel welkom zijn in een vakantieland en reizigers vanuit Nederland niet." Kooijmans vreest daarom dat Rotterdammers deze zomer bijvoorbeeld vliegen vanaf Brussel zodat ze welkom zijn op meer vakantiebestemmingen dan wanneer ze vanuit Nederland vliegen.



Ook is het volgens Kooijmans nog niet duidelijk tot welke datum er gewacht moet worden met boeken, want wat gebeurt er als de pauzeknop wordt ingedrukt waar De Jonge het in de persconferentie over had? “Gaan we dan weer annuleren?", vraagt hij zich af.

Hoop vragen

Voordat we dus daadwerkelijk op ons strandbedje liggen, gaan er nog een hele hoop vragen aan vooraf. “Hoop doet leven”, zegt Kooijmans. “Ik hoop echt dat we binnenkort op vakantie kunnen, maar ik zie het nog niet gebeuren."