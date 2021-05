Feyenoordcafé 't Haantje mag woensdag weer open

Feyenoordcafé 't Haantje in Rotterdam-Zuid mag woensdag weer open. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. 't Haantje moest twee weken dicht nadat vorige week een vuurwerkbom ontplofte in het café.

Enkele dagen na de ontploffing bij café 't Haantje was het raak bij The Hide Away, eveneens een Feyenoordcafé, en bij enkele woningen in Hoogvliet en Schiebroek. Ook The Hide Away moest daarop twee weken dicht.

Inmiddels is een Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vuurwerkbommen in Rotterdam. Maandag werd bekend dat de 21-jarige verdachte twee weken langer in voorarrest blijft. Justitie houdt er rekening mee dat de Amsterdammer niet in zijn eentje handelde. Of nu ook The Hide Away weer open mag, beslist de gemeente Rotterdam woensdag.