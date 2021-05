Herdenking van bombardement met Mozart en een vleugje Rotterdam: "Omdat 14 mei een belangrijke datum is in Rotterdam"

Het went nog steeds niet, de lege gangen en zalen van De Doelen waar even verderop in de grootste zaal het Rotterdams Philharmonisch Orkest aan zijn repetitie is begonnen. Programmeur Floris Don kijkt trots toe: "Ik voel nu al dat dit iets moois gaat opleveren en ik hoop dat vrijdag veel mensen er van gaan genieten."

Digitaal en gratis

Maar uiteraard kunnen mensen er niet zelf bij zijn. "We hadden dit drie jaar geleden al bedacht, dit concept, en ondanks de situatie van nu wilden we wel doorzetten", legt Don uit. "We hebben er daarom voor gekozen om het digitaal aan te bieden op onze site (www.rpo.nl) en daar kunnen mensen gratis een kaartje aanschaffen. Op die manier is het toegankelijk voor iedereen."

Zoals gezegd staat het werk Requiem van Mozart centraal in het herdenkingsconcert. Mozart zelf zou op zijn sterfbed slechtst de helft van het meesterwerk produceren, waarna één van zijn leerlingen het geheel afmaakte. "Toch merk je ook daarin welk stuk door Mozart is geschreven en welk deel niet. Daarom hebben we besloten alleen zijn stuk te gebruiken", vervolgt Don. "De andere helft vullen we op met andere mooie werken van Mozart maar ook bijvoorbeeld met teksten die worden voorgedragen. Op die manier willen we deze dag waardig herdenken."

Repeteren

Voordat het zover is, moet er nog druk gerepeteerd worden. Iedereen heeft een kleine vijf dagen om het stuk volledig onder de knie te krijgen. "Het is wel een heel bekend stuk, dus iedereen heeft er al weleens wat mee gedaan", zo legt de programmeur uit. "Maar elke dirigent geeft er wel zijn eigen twist aan, dus ze moeten nog steeds veel oefenen en aantekeningen maken voor de aangebrachte details."

Bovenal is Don trots dat het internationale orkest op een dag als 14 mei niet vergeet waar ze vandaan komt. "We blijven ook een Rotterdams orkest en dat betekent dat 14 mei een dag is om bij stil te staan. Om op die dag zo'n mooi stuk als het Requiem van Mozart aan te kleden op onze manier lijkt mij een mooie manier om hier bij stil te staan."