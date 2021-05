Vlaardinger zit met fles achter het stuur en rijdt tegen politiewagen aan

Toen agenten de man wilden laten blazen, reed de Vlaardinger hard weg. Agenten zetten de achtervolging in. De man reed daarbij in een ogenschijnlijk doodlopend straatje tegen de politieauto aan. Een agent schoot daarop een autoband van de Vlaardinger lek.

De man wist vervolgens te ontkomen door het klappaaltje aan het eind van de doodlopende straat omver te rijden. Maar ver kwam de man niet. Even verderop kon een motoragent de bestuurder alsnog stoppen en aanhouden.

In de auto van de Vlaardinger is een fles en een groot mes gevonden. De man weigerde mee te werken aan de blaastest. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs. De Vlaardinger zit vast.