Nieuwe topman voor de haven krijgt snelcursus havenlogistiek: ‘Dit gaat beter dan achter een beeldscherm!'

De afspraak is vlakbij Deltalinqs: bij Barge Center Waalhaven, min of meer om de hoek van het eigen kantoor. Directeur Jan Overdevest leidt Van der Chijs rond. Het is een komen en gaan van heftrucks en zware grijpmachines die containers verplaatsen en een vrachtschip laden en lossen. De voorzitter wil weten hoe je de juiste container weet te vinden, tussen al die hoge stapels. Alle containers hebben een uniek nummer, legt Overdevest uit. "Zodra een container verplaatst wordt, komt dat direct in het computersysteem te staan. En we stapelen ze bewust nooit zo hoog, want anders moet je er veel verplaatsen om de onderste tevoorschijn te toveren."

Van der Chijs is duidelijk onder de indruk van de hoeveelheid containers op het terrein. "Het doet me denken aan dat computerspel waarbij je blokjes moet verplaatsen. Tetris ja!" Hij vertelt dat hij direct na zijn benoeming een ritje naar de Tweede Maasvlakte heeft gemaakt, om de grootsheid van de haven te ervaren. "Het is bijna niet te bevatten hoeveel containers hier worden omgezet. En zeker na de blokkade van het Suezkanaal, zie je dat nu ook heel Nederland zich realiseert hoe we van deze haven afhankelijk zijn."

De functie van voorzitter van Deltalings en RPPC kwam vrij na het plotselinge overlijden van voorganger Atzo Nicolaï. Victor van der Chijs heeft niet gesolliciteerd, maar is gevraagd. Hij kwam van de Universiteit Twente en werkte daarvoor bij ING, Schiphol en het Rotterdamse architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. Ook had hij eerder al een bestuursfunctie bij vervoersmaatschappij RET, dus helemaal onbekend met de havenstad was hij niet. Vooral de logistieke puzzel van de haven sprak hem in eerste instantie enorm aan.

Oplossing stikstofdossier hoogste prioriteit

Dat hij nog weinig stappen in de haven heeft gezet, is voor Jan Overdevest geen probleem. "Een frisse blik is altijd goed. Hij kijkt met een onbevangen blik en kan daardoor kritische vragen stellen en nieuwe oplossingen aandragen." Problemen genoeg in de haven, constateren de beide heren. De energietransitie is er één van. "De haven moet zich opnieuw uitvinden, maar moet ondertussen ook geld opleveren. Wat is daarvoor nodig en wat moet de politiek in Den Haag nog regelen? Het is mijn taak om dat duidelijk te maken en te zorgen dat de haven zich kan doorontwikkelen om ook in de toekomst van waarde te blijven voor de Nederlandse economie."

De lobby beperkt zich niet alleen tot de energietransitie, maar geldt ook voor de logistiek en de ontsluiting van Rotterdam, veiligheid en ondermijning in de haven. "Maar een oplossing voor het stikstofdossier heeft de hoogste prioriteit, want dat houdt nu allerlei andere ontwikkelingen tegen." Jan Overdevest kan dit alleen maar beamen. "Wij hebben nieuwbouwplannen, maar ik zie nu al het gevaar dat we de vergunningen niet op tijd rondkrijgen. Er moet echt nieuwe wetgeving komen waarbij de belangen van de verschillende partijen netjes tegen elkaar worden afgezet. Dat is nu niet het geval."

Woningbouw bedreiging voor havenindustrie?

Het gesprek komt uit op de plek van de terminal, op de rand van de stad. De woningbouw rukt op en dat is een serieuze dreiging voor de oude havenindustrie, stelt Van der Chijs. "Die twee kunnen nog weleens flink last van elkaar krijgen. Daar moet een serieuze maatschappelijke discussie over gevoerd worden. En als ze moeten wijken, dan moet dat voor de bestaande bedrijven goed geregeld worden."

Voorlopig blijft het Waalhaven Barge Center nog heel wat jaren in de Waalhaven zitten, stelt Overdevest. "We mogen hier tot 2050 blijven." Hij is juist blij met de plek, dicht bij de woonwijken. "Wij hebben veel personeel uit Heijplaat en Charlois. Die komen op de fiets of met de scooter naar het werk." Hij verwacht wel dat op termijn de containeroverslag langzaam verdwijnt en de Waalhaven meer een logistieke functie krijgt met distributiecentra. "De verdozing van de haven ja, maar dat levert wel meer werkgelegenheid op, dus dat is ook voor de stad."

Van der Chijs moet na een uurtje weer weg, op naar de volgende vergadering. Hij heeft geen idee wanneer het volgende werkbezoek is, maar het smaakt naar meer. "Ik heb hier een snelcursus havenlogistiek ondergaan. Dat gaat zo beter dan achter een beeldscherm!"