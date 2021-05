Politie op zoek naar vijftien verdachten van bijna fatale steekpartij Rotterdam-Alexander

Aanleiding voor de confrontatie is een ruzie op sociale media. Drie jongens uit Amersfoort komen die bewuste maandag rond 18:00 uur aan op treinstation Rotterdam-Alexander en lopen naar metrostation Oosterflank. Al voor die tijd verzamelt een grote groep jongens van zo'n twintig man zich op het metroperron.

De jongens uit Amersfoort proberen nog een bus in te stappen, maar dat lukt niet. Daarop rennen ze gauw de wijk in, maar de groep van twintig volgt. Op het Berlagepad breekt een vechtpartij uit. Eén van de drie Amersfoortse jongens raakt lichtgewond, een tweede ontkomt. De derde wordt neergestoken. Hij rent nog weg, maar zakt zo'n vierhonderd meter verderop in elkaar. In het ziekenhuis blijkt later dat hij levensgevaarlijk gewond is geraakt.

Gezocht

De politie heeft beeldmateriaal van vijftien van de twintig mannen. Vijf daarvan zijn inmiddels bekend bij de politie. De jongens die te zien zijn op beeld bij Bureau Rijnmond worden nog gezocht. Ze worden geblurred getoond, omdat de verdachten mogelijk minderjarig zijn. Wel zijn ze te herkennen aan kleding en de samenstelling van de groep. De politie hoopt dat de tieners zichzelf zullen melden. Doen ze dat niet voor 20 mei, dan worden ze mogelijk volledig herkenbaar getoond.

De politie vraagt mensen die de verdachten herkennen of iets hebben gezien op 12 april, contact op te nemen.

Verdachten bijna fatale steekpartij | Foto: Politie/Bureau Rijnmond

