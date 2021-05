Het weer van vandaag: zon en stapelwolken

Vanmorgen start de dag met flink wat zonneschijn. Later ontstaan er ook weer stapelwolken, maar het blijft overdag droog. Het is 13 graden op het strand tot 16 graden in het oosten van de regio en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan het eind van de dag wordt de wind veranderlijk van richting.

Vanavond en vannacht is het overwegend helder en zakt de temperatuur naar een graad of 7. Er staat een zwakke oostenwind.

Morgen start de dag opnieuw met zonneschijn. Later neemt vanuit het oosten de bewolking toe en met name in de middag is er kans op een enkele bui. Het is 17 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vooruitzichten

Vrijdag en komend weekend schijnt de zon, maar vallen er ook een aantal buien. Lokaal komt daar opnieuw een klap onweer bij voor. Het is 15 of 16 graden en er staat vaak maar weinig wind.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.