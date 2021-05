Vierduizend kilo noten worden verwerkt voor zeshonderd bestellingen: Bakkerij Rif maakt zich klaar voor Suikerfeest

Het zijn lange dagen voor de bakkerijen. "We zijn sinds 00:00 uur bezig; het is hard werken om de puntjes op de i te zetten", zegt Soufian El Akoubi van de bakker aan de Crooswijkseweg. "We zijn met vijf broers, een compagnon, wat collega's erbij: als één groep doen we het samen. Het is een zware maand, maar daar komt bijna een einde aan."

'Waar klagen we over?!'

Tijdens de vastenmaand stond Soufian onder meer stil bij het feit hoe goed hij het eigenlijk heeft. "Wij hebben bij zonsondergang genoeg te eten, maar de andere kant van het verhaal is dat heel veel mensen dat niét hebben. Dan besef je wel dat we het hier goed hebben. Waar klagen we dan over?"

Dat klagen merkt hij deze maand wel af en toe bij zijn klanten. "Ze hebben het moeilijk omdat ze niet eten en drinken, dus er zitten af en toe pittige mensen tussen. Ze zijn snel geïrriteerd. Dat is ook wel logisch, want iemand die rookt mag bijvoorbeeld tussen zonsopkomst en -ondergang ook niet roken. Zo'n persoon kan het best moeilijk hebben." Maar, benadrukt hij: "In het algemeen zijn mensen blij en vrolijk en hebben ze begrip voor elkaar."

Koek, koek en nog eens koek

In de loop van de Ramadan verkocht Rif vooral zoetigheid, maar richting het Suikerfeest slaat dat meer om naar koekjes. De bakker verkoopt kleine schalen, grote schalen en etagères vol met koek. "Ik denk dat er inmiddels tussen de drie- en vierduizend kilo aan nootjes is verwerkt tot koekjes. Amandel, dadel, koekjes met allerlei soorten noten", somt hij op. "We zitten over de zeshonderd bestellingen heen, van best bekende bedrijven tot particuliere klanten." Een favoriet koekje heeft hij zelf niet, maar dat het allemaal ontzettend zoet is, staat vast. "Ik maak vast een afspraak bij de tandarts voor na de Ramadan."

De schalen bij Bakkerij Rif | Foto: Rijnmond

Bij het Suikerfeest hoort normaliter een bezoek aan de moskee. Dat gaat nu maar in beperkte aantallen. Het bakkerspersoneel komt bij elkaar bij de bakker zelf. "Vrienden, familie, collega's en klanten komen over de vloer. We letten op de maatregelen, we hebben een deurbeleid en de boa komt regelmatig langs. Hij geeft ons vaak complimenten over hoe we het doen ondanks de drukte. Dat vinden we fijn, die waardering."

Het volgende drukke moment voor de bakkerij? Het Offerfeest, over zeventig dagen. "Dan gaan we voor een lekker stuk vlees."