Directeur Maasstad Ziekenhuis zou voor deze regio Ruttes 'pauzeknop' indrukken

De druk in de ziekenhuizen is nog altijd enorm hoog. Toch keek directeur Peter Langebach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam dinsdagavond met wat meer ontspanning naar de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Vooral de zogenaamde pauzeknop, die volgende week nog ingedrukt kan worden om extra versoepelingen alsnog te schrappen, geeft hem dat gevoel. Kijkend naar de situatie in het Maasstad, wordt die knop als het aan hem ligt dan ook ingedrukt en gaan de extra versoepelingen niet door.

"Het is nog altijd hartstikke druk, onze ic ligt bijna vol: daar liggen nu zeventien mensen met covid. Dat is veel meer dan twee of drie weken geleden, terwijl ook de gewone verpleegafdelingen vol liggen. Dat, gecombineerd met de afschaling van de reguliere zorg en de SEH's die af en toe dicht moeten in de regio omdat het te vol is, maakt dat het nog steeds erg druk is in de ziekenhuizen."

Als het aan Langenbach, kijkend naar de situatie in het Maasstad, ligt, wordt die pauzeknop volgende week ingedrukt. Dat zou een streep betekenen door de uitgebreidere opening van de terrassen, maar ook door die van onder meer binnensportlocaties. Maar in combinatie met de landelijke cijfers ziet hij het rooskleuriger in. "Wij zien maar een kleine afname in de kliniek en op de ic juist een toename, wat per saldo maakt dat de druk gelijk is. Maar het gaat om het landelijke beeld; wij hebben altijd de mogelijkheid gehad om patiënten over te plaatsen naar andere regio's waar het minder druk is. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Als de ombuiging zich landelijk doorzet, dan staan we er volgende week als ziekenhuizen beter voor."

Het Maasstad laat momenteel 75 à 80 procent van de reguliere zorg doorgaan. Niet-uitstelbare, oncologische operaties gaan bijvoorbeeld door, net als spoed- en traumaoperaties na ongelukken. "Dat kunnen we goed doen, maar als een operatie uitstelbaar is doen we dat geregeld. De wachtlijst met uitgestelde operaties wordt steeds groter. We zien in Nederland dat mensen niet naar de huisarts en het ziekenhuis zijn gekomen en daardoor met een aandoening lopen waarvoor nog geen diagnose is gesteld. Dat komt dan ná de zomervakantie allemaal. Dat is mijn volgende zorg: hoe zorgen we ervoor dat ons personeel voldoende rust krijgt tussen deze golf van corona en de golf die gaat komen om de reguliere zorg in te halen?"

Diederik Gommers zei eerder in een interview dat hij verwacht dat het nog jaren duurt voor die achterstand in de reguliere zorg is weggewerkt. Dat is ook de analyse van Langenbach, al deelt hij niet het beeld wat de arts van het Erasmus MC schetst over de ic. "Bij ons gaat het goed: de verpleegkundigen, artsen en ondersteuning zijn vit en vitaal. Maar iedereen heeft behoefte aan een mooie zomervakantie. We voelen dat er licht aan het einde van de tunnel is, maar je merkt dat mensen moe worden."

Maatschappelijke status

Langenbach zet in ieder geval alles op alles om het verplegend personeel de rust te gunnen, zodat ze in de tweede helft van het jaar weer fris van start kunnen gaan. Waardering speelt daarbij een grote rol. Het is woensdag 'De Dag van de Verpleging' en dit moment grijpt hij ook aan om zijn respect uit te spreken. "Ik heb respect voor de mensen die 24 uur per dag hard werken en goed werk voor de patiënten doen. Maar het is wel een zorg dat ze al zo'n veertien maanden hard werken onder hoogspanning. Het is belangrijk dat we waardering uitspreken voor hun werk. Het is een roeping, een zware opleiding, maar wat daarbij moet komen is het maatschappelijke respect."

Dat werd vorig jaar getoond met een minutenlang applaus voor de zorg, maar is volgens Langenbach al naar de achtergrond verdwenen. "Ik denk dat er ook een beter salaris bij hoort, dus ik ga pleiten voor een betere cao en voor betere opleiding. We zijn genoeg vertroeteld, maar verdienen nu ook de maatschappelijke status en het bijbehorende salaris. er is veel waardering, maar het is niet meer voldoende om de vele vacatures mee in te vullen. Daar moet een stapje bovenop."

Het demissionaire kabinet wil een bonus geven aan alle mensen die in de zorg werken en maximaal twee keer modaal verdienen. Afhankelijk van het aantal aanvragen krijgen ze een netto-uitkering van tussen de 200 en 240 euro, schreef demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Langenbach zou daar blij mee zijn, al heeft hij wel het gevoel dat het kabinet een belofte niet nakomt. Eerder werd gesproken over 500 euro bonus. "Dan vind ik 200 euro toch niet wat er beloofd is. Daar ga ik Hugo de Jonge nog wel een bericht over sturen op LinkedIn."