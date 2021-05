Liveblog corona: Marion Koopmans geeft startsein actie Giro555 en OMT roept op tot terughoudendheid

- Dit zijn de versoepelingen en de coronaregels die blijven gelden

- Ondernemers springen nog geen gat in de lucht na coronapersconferentie

- Directeur Donker van Nederlands Fotomuseum: testwet houdt mensen weg van museumbezoek

10:15 Giro555 geopend om geld in te zamelen voor India en Nepal die hard getroffen zijn door corona

De Samenwerkende Hulporganisatie hebben vandaag Giro555 geopend voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. Vooral de situatie in Nepal en India is zorgwekkend, zeggen de hulporganisaties. Marion Koopmans, viroloog van het Erasmus MC, gaf vanmorgen het startsein voor de 555Collectebus. De bus rijdt vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht, de meest centrale vaccinatielocatie in Nederland, langs verschillende plekken waar mensen in actie komen. Er komt geen landelijke actiedag, maar Giro555 blijft in ieder geval een aantal weken actievoeren.

09:50 Albert Heijn en Bol.com varen wel bij crisis

Het gaat zo goed in de supermarkten en met de verkoop online dat Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com, de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. Mede door de coronacrisis werd er online 103 procent meer omzet gedraaid dan een jaar geleden.

Webwinkel Bol.com verkocht 77 procent meer. Over het hele jaar komt de omzet van die webshop uit op 5,5 miljard euro, verwacht het bedrijf nu. Drie maanden geleden werd er nog uitgegaan van een jaaromzet van 5 miljard.

Ook in de supermarkten was het drukker. Vorig jaar maart piekte de omzet al, toen consumenten massaal wc-papier en andere producten hamsterden vanwege de corona-uitbraak. Dit jaar in maart werd er zelfs meer verkocht dan vorig jaar. "We beginnen 2021 in een strategisch sterkere positie dan toen de coronacrisis begon", zei Ahold-topman Frans Muller bij publicatie van de cijfers.

09:40 Bijna 4 miljoen Nederlanders volgden persconferentie

Ruim 3,9 miljoen Nederlanders keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. De persconferentie werd uitgezonden op NPO 1 (2,48 miljoen kijkers), RTL 4 (1,01 miljoen kijkers) en SBS6 (431.000 kijkers).

De persconferentie, waarin mogelijke versoepelingen werden aangekondigd met ingang van volgende week, trok minder kijkers dan de laatste op 21 april. Toen keken er ruim 4,7 miljoen Nederlanders. De coronapersconferentie van eind april 2020 trok destijds vooralsnog de meeste kijkers. Maar liefst 7,8 miljoen Nederlanders schakelden toen in.

07:40 uur - OMT roept op tot terughoudendheid met versoepelingen

Het Outbreak Management Team (OMT) roept het demissionaire kabinet op tot terughoudendheid met nieuwe versoepelingen. Gisteren werden versoepelingen aangekondigd voor volgende week, die wel onder de voorwaarde zijn dat de cijfers uit de ziekenhuizen blijven dalen.

Volgens het team van deskundigen van het OMT is het versoepelen van coronamaatregelen weliswaar eenvoudig, maar zal het terugdraaien van maatregelen als de cijfers verslechteren "welhaast onmogelijk" zijn, staat in het nieuwste OMT-advies. En dat kan het perspectief op een zomer met minder maatregelen tenietdoen, waarschuwt het OMT.

07:30 uur - Onderwijsbond had liever structureel geld gezien om achterstanden weg te werken

De onderwijsbond AOb is blij met het plan om miljarden in het onderwijs te steken om achterstanden weg te werken, maar had liever gezien dat het geld structureel werd toegezegd. Dat heeft de bond woensdagochtend gezegd op Radio Rijnmond. "Je zou wel kunnen zeggen dat er meer aandacht komt voor zij-instroomtrajecten of voor het begeleiden van studenten bij hun stage. Maar een contract aanbieden gaat niet met dit geld, omdat het incidenteel is", zegt Tamar van Gelder van AOb.

De 8,5 miljard is bedoeld om de corona-achterstanden weg te werken. Maar omdat het om een eenmalig bedrag gaat, is het niet mogelijk om mensen van dit geld een baan voor langere periode aan te bieden. Van het geld gaat 6 miljard naar het basisonderwijs. Dat is een bedrag van 180 duizend euro per school.

07:00 uur - Apart vaccinatieprogramma voor zeevarenden

Er komt volgende maand een speciaal vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Eerder had de vakbond voor zeevarenden, Nautilus, al gevraagd om voorrang voor deze groep.

Voor het vaccinatieprogramma komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen die varen onder Nederlandse vlag of in Nederlandse beheer zijn en vallen onder de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. In totaal worden bijna vijftigduizend Jansen-vaccins beschikbaar gesteld. Er is gekozen voor dat vaccin, omdat daar maar één dosis van nodig is. Zeevarenden zijn vaak maar een beperkte tijd in Nederland.

06:00 uur - Rotterdammer koopt midden in coronacrisis hotel van 2,1 miljoen met crowdfunding

Jan Willem Janssen is pas 26 jaar, maar nu al eigenaar van H2Otel in de Rotterdamse Wijnhaven, een hotelpand met een waarde van 2,1 miljoen euro. Door middel van een crowdfundingsactie vond hij midden in deze crisis meer dan 1100 investeerders die dit mogelijk maken. Lees hier meer.