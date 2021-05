Liveblog corona: ook bibliotheken vanaf 20 mei open, Kamer kritisch over 'willekeur' in versoepelingsplan

- Dit zijn de versoepelingen en de coronaregels die blijven gelden

21:30 Premier Rutte: ook bibliotheken kunnen op 20 mei open

Ook goed nieuws voor de bibliotheken: die kunnen, als de gisteren aangekondigde versoepelingen doorgaan, hun deuren op 20 mei weer openen. Dat heeft demissionair premier Rutte toegezegd in de Tweede Kamer woensdagavond. Veel partijen waren kritisch over het dichtblijven van de bilbiotheken, terwijl de winkels wel open zijn. Rutte is het met die kritiek eens.

21:17 Partijen boos op FvD over negeren coronaregels in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer bestaat ergernis over Kamerleden en medewerkers van Forum voor Democratie die geen mondkapje dragen en ook geen anderhalve meter afstand houden. In het debat over de coronaregels deed D66-Kamerlid Paternotte een dringende oproep aan Forum voor Democratie om zich aan de coronaregels te houden. Hij wees op de risico's voor de gezondheid van het Kamerpersoneel en de medewerkers in het parlement.

"Als je geen symptomen hebt, kun je het nog altijd verspreiden", aldus een zichtbaar geërgerde Paternotte. VVD-Kamerlid Hermans: "Jullie hebben ook de verantwoordelijkheid over de veiligheid van alle medewerkers."

Forum-leider Baudet erkende vandaag op vragen van journalisten dat hij vier weken geleden een week ziek in bed heeft gelegen. "Het kan de coronagriep of de influenzagriep zijn geweest." Hij heeft zich niet laten testen.

Baudet en Van Haga vinden niet dat ze het Kamerpersoneel in gevaar brengen. Baudet zegt dat hij niet in de Kamer heeft rondgelopen met een snotneus, hoestje of verhoging. Van Haga zegt dat dat insinuaties zijn.

21:16 Vanaf 19 mei versoepeld reisadvies Bonaire

Als de aangekondigde versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf 19 mei geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Dat melden het ANP en De Telegraaf op basis van een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gisteravond bleek al uit een brief van het demissionaire kabinet aan de Kamer dat het eiland niet langer als hoogrisicogebied wordt beschouwd. Dat betekent dat de kleurcode van Bonaire vanaf volgende week woensdag van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico's) kan.

Gisteren kondigden demissionair premier Rutte en minister De Jonge aan dat het de bedoeling is om vanaf 15 mei weer reisadviezen voor afzonderlijke landen te geven. Vanaf eind vorig jaar stonden alle landen in de wereld op oranje. Niet-noodzakelijke reizen worden nog steeds ernstig ontraden.

Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag, direct na middernacht, bekendgemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder meer Portugal, de Balearen en de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee lijken daarbij te horen in verband met de relatief goede coronasituatie aldaar.

20:09 Kamer kritisch over 'willekeur' in versoepelingsplan

In de Tweede Kamer klinkt kritiek op de willekeur die Kamerleden zeggen te zien in de versoepelingen van de coronamaatregelen die komende week worden verwacht. "Er zitten tegenstrijdigheden in", erkent VVD-Kamerlid Hermans. "Stop met de willekeur", aldus PVV-partijleider Wilders. D66, CDA, PvdA en Partij voor de Dieren snappen bijvoorbeeld niet dat de bibliotheken dicht blijven. "Waarom geen boek lenen en wel een kopen?", vraagt D66-Kamerlid Paternotte zich af.

De regeringspartijen in de Tweede Kamer steunen het aankomende versoepelingsplan in grote lijnen. Buiten mag meer, terrassen gaan langer open en pretparken en dierentuinen mogen weer gasten ontvangen, maar de binnen-attracties blijven dicht.

Veel partijen hebben vragen over het dicht blijven van allerlei binnenruimten. De PVV wil dat restaurants ook gasten binnen mag bedienen. "De sportscholen mogen wel open. Dat kan niet. De horeca is constant de klos", vindt Wilders. De leider van de PVV herhaalt dat hij wil dat de Droomvlucht in de Efteling open gaat. Forum voor Democratie is het daar mee eens. Ook wil een aantal partijen weten waarom de kermissen nog niet open gaan.

16:35 Kermissen roepen op: tref voorbereidingen voor kermisvergunning

De kermisbranche wil weer opengaan nu pretparken en dierentuinen op 19 mei naar verwachting hun poorten mogen openen onder voorwaarden, dat meldt de NOS. De bonden voor kermisbedrijfshouders zeggen dat de branche goed is voorbereid om met maatregelen weer veilig open te gaan. "Daarvoor heeft de kermis slechts één ding nodig: een vergunning."

Volgens ondernemersorganisatie ONL en de kermisbonden NKB en BOVAK hebben veel gemeenten de kermisvergunningen nu opgeschort. De ondernemers waarschuwen dat het enige tijd duurt voordat zo'n vergunning weer wordt afgegeven, waardoor ze mogelijk pas met grote vertraging kunnen starten. "Op het moment dat pretparken straks weer open mogen, moet de kermis nog zes tot tien weken wachten in verband met het vergunningstraject", schrijven de bonden.

De ondernemers willen dat het kabinet, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeentebesturen alvast de kermisvergunningen voorbereiden. Daarbij denkt de branche aan het opstellen van basisregels voor kermissen, waaraan vergunningen getoetst kunnen worden. Op die manier zouden kermissen volgens de bonden direct weer open kunnen als de coronamaatregelen dat toelaten.

16:30 RIVM: flink meer besmettingen in de regio, maar stijging is normaal op woensdag

Het RIVM meldt woensdag 866 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn er flink meer dan de afgelopen dagen werden gemeld: dinsdag stond de teller op 569 nieuwe besmettingen en maandag op 662 nieuwe besmettingen.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt hoger dan het zevendaagse gemiddelde, dat op 799 staat. Er zijn 10 regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis.

Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur twee regiogenoten zijn overleden. Zij komen uit Hendrik-Ido-Ambacht en Goeree-Overflakkee. Dinsdag werden er zeven overleden regiogenoten gemeld en maandag drie.

Klik hier voor de cijfers in jouw gemeente.

Een coronatest. | Foto: Jordy Nijenhuis

15:15 Tot gisteren 6,6 miljoen prikken gezet

Er zijn tot en met gisteren zo'n 6,6 miljoen prikken gezet, zegt Van Delden. "Het tempo zit er goed in en dat zal ook niet minder worden", zei hij. De coördinator van de vaccinatiecampagne maakte bekend dat een kleine tweeduizend mensen van 16-18 jaar met een zeer hoog medisch risico vanaf volgende week worden uitgenodigd.

Voor een aantal groepen wordt nu de inenting voorbereid. Het gaat dan om asielzoekers, daklozen, mensen die in een justitiële inrichting zijn opgesloten, medewerkers van de krijgsmacht, arbeidsmigranten en zeevarenden. "Bij daklozen is de uitvoering bijzonder lastig, omdat er geen brief naar ze kan worden verstuurd", aldus Van Delden.

Bij de krijgsmacht gaat het vaccineren per peloton. Zeevarenden krijgen waarschijnlijk het Janssen-vaccin, zodat ze maar één prik nodig hebben en daarna weer naar zee kunnen.

Van Delden kon niet zeggen wat nu de exacte opkomst was bij de vaccinaties. Dit komt doordat niet alle partijen hun vaccinaties doorgeven aan het RIVM. Er wordt wel gekeken naar verschillende manieren om de opkomst te verhogen. Op de vraag of er naar Amerikaans voorbeeld een gratis product tegenover een prik kan staan, zegt Van Delden: "We hebben het nog niet over bier gehad".

15:14 330.000 inentingen gepland in griepprik-groep

Er hebben nu 330.000 mensen uit de zogenaamde griepprik-groep een afspraak gemaakt voor een vaccinatie, zegt Jaap van Delden, die volgende maand plaatsmaakt als directeur van het corona-vaccinatieprogramma van het RIVM. In de technische briefing voor Kamerleden noemde hij de vaccinatiebereidheid in deze groep kwetsbaren hoog.

Dat Van Delden het aantal afspraken in de griepprik-groep hoog noemt, is opvallend. Uit deze cijfers blijkt namelijk dat bijna een half miljoen mensen van 18 tot 60 jaar met een medisch risico geen afspraak hebben gemaakt. Zij hebben al wel een uitnodigingsbrief ontvangen van het RIVM, maar (nog) geen afspraak gemaakt bij de GGD.

Tot en met gisteren hebben 800.000 mensen uit de groep een brief gekregen. De rest van de 1,5 miljoen mensen uit deze groep krijgt de brief nog deze week of begin volgende week. Maandag bleek ook al dat er honderdduizenden mensen nog geen afspraak hadden gemaakt.



14:39 Duizenden doktersassistenten willen helpen prikken, maar horen niets van GGD

Ruim vijfduizend doktersassistenten staan in de startblokken om vrijwillig te helpen bij het vaccinatieprogramma. Na aanmelding hoorde de meerderheid niets van de GGD, schrijft het Parool. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is verbijsterd. Ook omdat de GGD's afgelopen vrijdag nog bekendmaakten dat er de komende tijd zesduizend vacatures moeten worden ingevuld om de Nederlandse bevolking te vaccineren.

Maar in plaats van de vijfduizend vrijwillige doktersassistenten in te zetten, maakt de GGD liever gebruik van uitzendkrachten. Volgens Jaap Donker van de GGD Utrecht heeft dat te maken met de bezetting van de priklocaties. "Het liefst hebben wij mensen die minstens 16 tot 24 uur per week werken, die mogelijkheid hebben doktersassistenten lang niet altijd".



14:37 Van Dissel: lijn omlaag zal niet snel weer gaan stijgen

Op dit moment zijn er in Nederland nog altijd 150.000 besmettelijke mensen. "Nog altijd een hoog en kwetsbaar aantal", zei Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. "Maar we lijken over de piek heen."

Die daling komt volgens Van Dissel niet door een betere naleving van de maatregelen. Het heeft volgens hem vooral te maken met het vaccinatieprogramma dat steeds meer vaart krijgt. Daarnaast speelt immuniteit ook een rol doordat een groot aantal mensen ziek is geweest. Het RIVM durft inmiddels te voorspellen dat de lijn "ook niet opeens weer omhoog gaat knikken". Dat gebeurt alleen als de levering van de vaccinaties zou stokken.

Van Dissel en Kuipers baseren zich beiden op verschillende bronnen; Van Dissel op cijfers van het RIVM en Kuipers op de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daardoor ziet Van Dissel op dit moment nog niet de 20 procent daling van de ziekenhuisopnames ten opzichte van de piek van 21 april, terwijl Kuipers die al wel ziet. "Maar we zitten wel dicht tegen die 20 procent aan", relativeerde Van Dissel. "Komend weekend gaan we de balans opmaken."

Volgens Van Dissel wijzen verschillende studies erop dat vaccins een belangrijk effect hebben op de mate van overdracht van het coronavirus. Hij benadrukte dat hier nog veel onderzoek naar wordt gedaan en dat het nooit zo zal zijn dat een vaccin 100 procent beschermt tegen overdracht.



13:38 Druk op ziekenhuizen blijft hoog

In de ziekenhuizen zijn deze week iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week, maar het zijn er gemiddeld nog steeds ruim 40 procent minder dan gebruikelijk, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit in zijn weekrapportage.

Negen ziekenhuizen kunnen mensen die kritieke planbare zorg, zoals kankerbehandelingen, nodig hebben niet meer binnen de vereiste zes weken behandelen. In veel gevallen kunnen andere zorginstellingen de zorg overnemen, om gezondheidsschade door vertraging te voorkomen.

Overige planbare zorg, zoals een knie-, heup- of staaroperatie, wordt in 38 procent van de ziekenhuizen uitgesteld. Vorige week was dat 35 procent. In de overige ziekenhuizen wordt een deel van deze patiënten nog wel behandeld.

Zo'n 103.000 patiënten zijn in een week door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Dat zijn er minder dan verwacht als er geen corona zou zijn. In de GGZ ligt het aantal doorverwijzingen juist hoger.

12:50 'Ook in meest optimistische situatie blijft het aantal coronapatiënten hoog'

Ernst Kuipers toonde de aanwezige Kamerleden tijdens de briefing een prognose van de ontwikkeling van het aantal bezette bedden. Zelfs in het meest optimistische scenario dat hij schetste zijn er eind juni nog altijd bijna 1200 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Nu zijn dat er nog twee keer zoveel: 2345. Volgens Kuipers kan een kleine "kink in de kabel", bijvoorbeeld een tegenvaller bij het vaccineren, zorgen voor een ziekenhuisbezetting die blijven nog hoger is.

Cruciaal is volgens Kuipers dat het bij een blijvende daling weer mogelijk om uitgestelde operaties in te halen, bijvoorbeeld bij transplantaties. Op de intensive care-afdelingen is het daarvoor nodig dat de bezetting met covidpatiënten onder de 500 daalt. Nu is die nog 748.

12:15 Kuipers: ziekenhuisbezetting fors verder gedaald

De afgelopen 24 uur is het aantal covidpatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met nog eens 135 gedaald. Dat zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in een briefing in de Tweede Kamer.

Maandag toonde Kuipers zich al optimistisch over de situatie in de ziekenhuizen. Sindsdien is die alleen maar verder verbeterd, vertelde hij de Kamerleden. Volgens Kuipers was het gemiddeld aantal covid-opnames tot en met afgelopen zaterdag al met 12 procent gedaald en is die daling sindsdien alleen maar groter is geworden.

Ten opzichte van de absolute piek van de huidige golf rond 22 april is de daling van de opnames al 20 procent, in de cijfers die Kuipers hanteert. Een dergelijke afname had het Outbreak Management Team als voorwaarde gesteld voor verdere versoepelingen. Komende maandag beslist het kabinet of die versoepelingen er definitief kunnen komen.

Ernest Kuipers | Foto: Archief

11:38 We hadden meer last van herrie van de buren tijdens de lockdown

Sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat concludeert dataplatform LocalFocus na een analyse van politiecijfers. De politie kreeg tussen maart 2020 en februari 2021 bijna 187.000 meldingen over hinderlijk geluid, tegenover 120.000 in dezelfde periode het jaar ervoor.

Dat betekent een stijging van ruim 50 procent van het aantal meldingen in coronatijd. Door heel Nederland is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het jaar ervoor.

In de provincie Noord-Holland steeg het aantal overlastmeldingen met ruim 80 procent het hardst. De politie in de gemeente Groningen kreeg de meeste meldingen binnen, gevolgd door Den Helder, Zandvoort, Leiden en Utrecht.

De meldingen betroffen vooral geluidshinder in het algemeen, zoals herrie van buren of mensen op straat. Overlast door horeca en evenementen daalde vanzelfsprekend tijdens de coronatijd.

11:00 Directeur Maasstad Ziekenhuis zou voor deze regio Ruttes 'pauzeknop' indrukken

De druk in de ziekenhuizen is nog altijd enorm hoog. Toch keek directeur Peter Langebach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam dinsdagavond met wat meer ontspanning naar de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Vooral de zogenaamde pauzeknop, die volgende week nog ingedrukt kan worden om extra versoepelingen alsnog te schrappen, geeft hem dat gevoel. Kijkend naar de situatie in het Maasstad, wordt die knop als het aan hem ligt dan ook ingedrukt en gaan de extra versoepelingen niet door.

Lees hier meer.

10:15 Giro555 geopend om geld in te zamelen voor India en Nepal die hard getroffen zijn door corona

De Samenwerkende Hulporganisatie hebben vandaag Giro555 geopend voor een Nationale Actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. Vooral de situatie in Nepal en India is zorgwekkend, zeggen de hulporganisaties. Marion Koopmans, viroloog van het Erasmus MC, gaf vanmorgen het startsein voor de 555Collectebus. De bus rijdt vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht, de meest centrale vaccinatielocatie in Nederland, langs verschillende plekken waar mensen in actie komen. Er komt geen landelijke actiedag, maar Giro555 blijft in ieder geval een aantal weken actievoeren.

09:50 Albert Heijn en Bol.com varen wel bij crisis

Het gaat zo goed in de supermarkten en met de verkoop online dat Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com, de winstverwachting voor dit jaar heeft verhoogd. Mede door de coronacrisis werd er online 103 procent meer omzet gedraaid dan een jaar geleden.

Webwinkel Bol.com verkocht 77 procent meer. Over het hele jaar komt de omzet van die webshop uit op 5,5 miljard euro, verwacht het bedrijf nu. Drie maanden geleden werd er nog uitgegaan van een jaaromzet van 5 miljard.

Ook in de supermarkten was het drukker. Vorig jaar maart piekte de omzet al, toen consumenten massaal wc-papier en andere producten hamsterden vanwege de corona-uitbraak. Dit jaar in maart werd er zelfs meer verkocht dan vorig jaar. "We beginnen 2021 in een strategisch sterkere positie dan toen de coronacrisis begon", zei Ahold-topman Frans Muller bij publicatie van de cijfers.

09:40 Bijna 4 miljoen Nederlanders volgden persconferentie

Ruim 3,9 miljoen Nederlanders keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. De persconferentie werd uitgezonden op NPO 1 (2,48 miljoen kijkers), RTL 4 (1,01 miljoen kijkers) en SBS6 (431.000 kijkers).

De persconferentie, waarin mogelijke versoepelingen werden aangekondigd met ingang van volgende week, trok minder kijkers dan de laatste op 21 april. Toen keken er ruim 4,7 miljoen Nederlanders. De coronapersconferentie van eind april 2020 trok destijds vooralsnog de meeste kijkers. Maar liefst 7,8 miljoen Nederlanders schakelden toen in.

| Foto:

07:40 uur - OMT roept op tot terughoudendheid met versoepelingen

Het Outbreak Management Team (OMT) roept het demissionaire kabinet op tot terughoudendheid met nieuwe versoepelingen. Gisteren werden versoepelingen aangekondigd voor volgende week, die wel onder de voorwaarde zijn dat de cijfers uit de ziekenhuizen blijven dalen.

Volgens het team van deskundigen van het OMT is het versoepelen van coronamaatregelen weliswaar eenvoudig, maar zal het terugdraaien van maatregelen als de cijfers verslechteren "welhaast onmogelijk" zijn, staat in het nieuwste OMT-advies. En dat kan het perspectief op een zomer met minder maatregelen tenietdoen, waarschuwt het OMT.

07:30 uur - Onderwijsbond had liever structureel geld gezien om achterstanden weg te werken

De onderwijsbond AOb is blij met het plan om miljarden in het onderwijs te steken om achterstanden weg te werken, maar had liever gezien dat het geld structureel werd toegezegd. Dat heeft de bond woensdagochtend gezegd op Radio Rijnmond. "Je zou wel kunnen zeggen dat er meer aandacht komt voor zij-instroomtrajecten of voor het begeleiden van studenten bij hun stage. Maar een contract aanbieden gaat niet met dit geld, omdat het incidenteel is", zegt Tamar van Gelder van AOb.

De 8,5 miljard is bedoeld om de corona-achterstanden weg te werken. Maar omdat het om een eenmalig bedrag gaat, is het niet mogelijk om mensen van dit geld een baan voor langere periode aan te bieden. Van het geld gaat 6 miljard naar het basisonderwijs. Dat is een bedrag van 180 duizend euro per school.

07:00 uur - Apart vaccinatieprogramma voor zeevarenden

Er komt volgende maand een speciaal vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Eerder had de vakbond voor zeevarenden, Nautilus, al gevraagd om voorrang voor deze groep.

Voor het vaccinatieprogramma komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen die varen onder Nederlandse vlag of in Nederlandse beheer zijn en vallen onder de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. In totaal worden bijna vijftigduizend Jansen-vaccins beschikbaar gesteld. Er is gekozen voor dat vaccin, omdat daar maar één dosis van nodig is. Zeevarenden zijn vaak maar een beperkte tijd in Nederland.

06:00 uur - Rotterdammer koopt midden in coronacrisis hotel van 2,1 miljoen met crowdfunding

Jan Willem Janssen is pas 26 jaar, maar nu al eigenaar van H2Otel in de Rotterdamse Wijnhaven, een hotelpand met een waarde van 2,1 miljoen euro. Door middel van een crowdfundingsactie vond hij midden in deze crisis meer dan 1100 investeerders die dit mogelijk maken. Lees hier meer.