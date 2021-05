Feyenoord Basketball klaar na nederlaag in kwartfinale van de play-offs

Het seizoen van Z&Z Feyenoord Basketball zit erop. De Rotterdammers verloren dinsdagavond de terugwedstrijd tegen Landstede Hammers nipt met 83-82 in de kwartfinale van de play-offs van de eredivisie. Het eerste duel tussen beide ploegen eindigde afgelopen zaterdag in het Topsportcentrum nog in 76-97.

Feyenoord Basketball sloot het eerste kwart nog af met een 21-13 voorsprong en ging de rust in met een 40-31, maar de ploeg van coach Toon van Helfteren gaf die stand in het laatste kwart nog weg. De derde kwart werd met een 65-58 stand in het voordeel van Feyenoord Basketball afgesloten. Landstede Hammers ging in het vierde kwart vervolgens over de Rotterdammers heen en zegevierde uiteindelijk met 83-82.