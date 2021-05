Bewoners Wielewaal verliezen ook laatste slag bij de rechter: sloop mag doorgaan

De sloop van 545 woningen in de wijk de Wielewaal in Rotterdam-Charlois mag doorgaan. De in 1949 gebouwde huizen, eigendom van wooncorporatie Woonstad, worden vervangen door ruim zeshonderd nieuwe woningen. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State, die woensdagmorgen de bezwaren van een groep bewoners ongegrond heeft genoemd.

De bewoners van een deel van de 545 woningen die werden gebouwd in de tijd van woningnood, kort na de Tweede Wereldoorlog, kwamen met tal van argumenten. Zo vrezen ze dat de nieuwe wijk teveel last heeft van het verkeersgeluid door de Groene Kruisweg, van de industrie in de Waalhaven en van het vliegverkeer van Rotterdam The Hague Airport. Ook vrezen ze de mogelijke gevolgen van de aan de Schulpweg gelegen NAM-boorlocatie. Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan vond die klachten onvoldoende onderbouwd.

Ook betoogden de bewoners dat de Rotterdamse politiek te weinig heeft gedaan met alternatieve plannen die de huidige bewoners hebben ingebracht. Volgens de Raad van State hoeft de gemeenteraad daar niet tot in het oneindige rekening mee te houden.

Ook vinden de bewoners het zonde dat de bestaande huizen worden gesloopt. Dat houdt volgens hen ook in dat de sociale woningvoorraad in Rotterdam wordt ingebonden. De Raad van State concludeerde na het lezen van de alternatieve plannen dat ook de bewoners schrijven dat de woningen uit 1949 gedateerd zijn. "Daarin staat onder meer dat vanwege de technische slechte staat van de woningen "vriend en vijand" ervan is overtuigd dat het moment van sloop en nieuwbouw nu wel is aangebroken."

De groep bewoners is nog wel naar de Hoge Raad gestapt. De uitspraak volgt in juli. Die hoeft de sloop niet in de weg te staan.

Woonstad is blij met de uitspraak. Het project lag door de rechtszaak al enige tijd stil. Binnenkort komt meer duidelijkheid over het hervatten van de werkzaamheden. Een woordvoerder van de corporatie zegt met een groot deel van de bewoners al overeenstemming te hebben bereikt over vervangende woonruimte. Van de bewoners van de 545 huizen hebben 336 al een andere woning gevonden. Van de overige 246 bewoners verblijven 142 in een wisselwoning. Zij hebben recht op terugkeer in de wijk. Tachtig anderen wonen in een tijdelijke woning en keren niet terug naar de Wielewaal. Met 24 personen wordt nog gesproken over een ander huis buiten de wijk.

De bewoners zijn teleurgesteld. Volgende week komen ze bijeen om de uitspraak te bestuderen. Woordvoerder Wil de Ben wil graag in de Wielewaal blijven wonen. "Gezien mijn leeftijd moet dat een aangepaste woning worden. Ik wacht nog op een uitnodiging van Woonstad. Het is de eerste keer dat we dan praten. Tot op heden heeft de corporatie niet open gestaan voor een gesprek."