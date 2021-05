Feyenoord-trainer Advocaat: 'Als Kuyt dat zegt, ben ik blij dat hij maar heel kort bij ons is geweest'

Feyenoord zal het de rest van het seizoen moeten stellen zonder Lucas Pratto. De Argentijnse spits liep tegen Ajax een zware voetblessure op en zal drie tot vijf maanden uit de roulatie zijn.

Inmiddels is Feyenoords geflopte huurling succesvol geopereerd. De blessure heeft wel impact gehad op de andere Zuid-Amerikanen in de selectie. "Onze vriend Senesi en Sinisterra hadden na afloop al veel problemen", licht Advocaat toe. "Pratto is zelf een hele positieve jongen. Hij moet nog een aantal dagen hier blijven en dan mag hij eind mei naar huis. Heel vervelend, vooral voor die jongen."

Op de persconferentie benadrukte Advocaat dat zijn elftal sinds januari te wisselvallig voor de dag komt. Ook tegen Ajax was het uiteindelijk teleurstellend, zij het een stuk minder dramatisch dan in de week ervoor bij ADO Den Haag. Afgelopen maandag uitte clubicoon Dirk Kuyt kritiek. Volgens het clubicoon zijn er jeugdspelers beter dan een aantal spelers die nu wekelijks spelen. Kuyt heeft gewerkt als jeugdtrainer op Varkenoord.

De opmerking van Kuyt schiet in het verkeerde keelgat van Advocaat. "Als Dirk Kuyt dat soort dingen zegt, ben ik blij dat hij maar heel kort bij ons is geweest. Hoe kan hij dit nou zeggen? Hij heeft een week stage gelopen. Hoe kan hij nou oordelen dat die talenten beter zijn dan de spelers die er nu in staan? Dat mag hij vinden, maar ik begrijp de opmerking niet."

Feit is wel dat het seizoen van Feyenoord hoe dan ook in mineur wordt afgesloten. Ook als Feyenoord via de play-offs zich wel plaatst voor de voorronde van de Conference League, kan Advocaat niet met een positief gevoel terugkijken op afgelopen seizoen. "Geslaagd is een ander woord, maar voor onze fans is het wel heel belangrijk dat we het halen. We kunnen het nog enigszins goedmaken en anders is het een matig seizoen geweest vanaf januari."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat voorafgaand aan Heracles Almelo-Feyenoord:

Heracles-Feyenoord begint donderdagmiddag om 14:30 uur. Onze radio-uitzending start om 13:00 uur. In Podcast Rijnmond ging het deze week ook al uitvoerig over de staart van Feyenoords seizoen.

