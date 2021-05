Sparta-trainer Fraser: 'Ik ben totaal niet bezig met het gedoe rondom Beugelsdijk'

"Normaal gesproken is dit een tegenvaller. Het is vervelend dat zoiets in deze fase komt. Het lijdt af, links- en rechtsom", zegt Fraser over de beschuldiging richting Beugelsdijk. Hij heeft met de centrale verdediger gesproken. "Je gaat wel toetsen hoe hij zich als mens eronder beweegt. Dit kan invloed hebben."

Fraser merkt dat een aantal mensen een mening over deze zaak heeft en de context niet weet. "Wat dat betreft, is het lastig voor een speler", vertelt Fraser. Volgens hem is Beugelsdijk 'honderd procent met zijn kop erbij'. "Ik ken Beugelsdijk al jaren en ik maak me hier niet druk om. Ik weet in dit geval of hij daartoe in staat is of niet. Dat andere mensen lopen te schreeuwen, dat interesseert me niet zoveel."

De Sparta-trainer gaat er niet vanuit dat Beugelsdijk aan spotfixing heeft gedaan. "Ik ben er totaal niet mee bezig. Ik heb belangrijkere dingen aan mijn hoofd", aldus Fraser. Maar naïef over matchfixing en spotfixing is Fraser zeker niet, benadrukt hij.

Ondanks de gedane toezegging wilde Tom Beugelsdijk niet voor onze camera reageren en is hij na de training meteen naar huis gegaan.

Knipogend: 'We rekenen ook op Feyenoord'

Naast de ontwikkelingen rondom Beugelsdijk, sprak Fraser ook over het komende duel met FC Utrecht. Sparta is namelijk een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

"We rekenen ook op Feyenoord. Daar hopen we wel op", knipoogt Fraser. Wanneer de Rotterdammers woensdag bij Heracles Almelo winnen, dan helpt Feyenoord juist weer Sparta. De ploeg uit Rotterdam-West versloeg in de vorige speelronde Vitesse met 3-0, dat weer een concurrent voor Feyenoord is met oog op een eventuele vierde plaats. "We gaan er absoluut voor", zegt de trainer van de Kasteelclub.

Fraser heeft nog een contract voor één jaar bij Sparta. Aan een vertrek denkt hij zeker niet, ook al zou zijn ploeg Europees voetbal halen. "Ik volg mijn gevoel en heb het hier fantastisch naar mijn zin."

Sparta speelt op donderdag thuis tegen FC Utrecht. Bij een overwinning doen de Rotterdammers goede zaken met oog op de play-offs voor een ticket in de Conference League. De wedstrijd begint op Hemelvaartsdag om 14:30 uur en is natuurlijk te volgen in Radio Rijnmond Sport.

