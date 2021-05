Oud-Beijerlanders vrijgelaten, man die zij verdachten van zedenmisdrijf deed volgens politie niets strafbaars

De mannen waren maandag naar de woning in Oud-Beijerland gegaan, omdat de man minderjarige meiden zou hebben aangerand. Daarvoor was al aangifte gedaan. De mannen vonden echter dat de aanpak van de politie niet snel genoeg ging.

Voor de woning van de 'verdachte' namen ze een filmpje op, waarin ze zeiden aan te gaan bellen en de man een 'corrigerende tik' te geven. Dat filmpje werd direct via sociale media verspreid.

De mannen zijn vermoedelijk wel binnen geweest, omdat ze worden verdacht van huisvredebreuk.

De politie Hoeksche Waard riep via sociale media mensen op om niet voor eigen rechter te gaan spelen. Ook plaatste de politie een mobiele camera in de bewuste straat.

Uit onderzoek van de politie is ook gebleken dat de bedreigde man geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wat er precies is gebeurd, wordt vanwege de consternatie niet bekend gemaakt. De politie zegt met alle betrokkenen in gesprek te zijn.