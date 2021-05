Vijftienjarigen vast voor schietpartij in Capelle aan den IJssel

De politie heeft woensdag twee jongens van 15 jaar oud opgepakt, die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Capelle aan den IJssel vorige maand.

De woensdag aangehouden jongens komen uit Capelle aan den IJssel en Eindhoven. Eerder was al een 16-jarige jongen aangehouden en de politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

Bij de schietpartij op het Ooievaarspad op 17 april raakte een 19-jarige man gewond. Hij is destijds naar het ziekenhuis vervoerd en behandeld aan zijn verwondingen.

De politie startte een onderzoek na de schietpartij. Inmiddels is daaruit gebleken dat er een ruzie tussen jongeren aan voorafgegaan is. De reden van die ruzie is nog niet duidelijk.