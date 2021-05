Voorlopige streep door omstreden onbemande vervoersbaan voor containers op Maasvlakte

Er gaan voorlopig geen onbemande wagentjes rijden over een speciale baan op de Maasvlakte. Dat bevestigt de woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam na berichtgeving in Nieuwsblad Transport. Bij de aanbestedingsprocedure voor de onbemande wagentjes kon geen geschikt bedrijf gevonden worden.

Volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam is er met meerdere bedrijven gesproken. "Er zijn te veel risico's en onzekerheden tijdens de aanbestedingsprocedure. Het plan is nog niet van tafel en we willen er alsnog overheen gaan rijden met onbemande wagens, maar wanneer is nu onduidelijk.". Het complete project kost zo'n 175 miljoen euro.

Voorlopig is het de bedoeling dat er eind van dit jaar de eerste wagens wel over het banenstelsel gaan rijden. "Maar die zijn dan wel bemand", legt de woordvoerder uit.

Zeventien kilometer

De zogeheten Container Exchange Route (CER) is bedoeld om spoor-, binnenvaart- en feederoperators hun containers zo snel mogelijk te laten verwerken bij de terminals, depots en distributiecentra op de Maasvlakte. Ook zorgt de CER volgens het Havenbedrijf voor een vereenvoudiging in de administratie van bijvoorbeeld douanedocumenten en verbetert het de bereikbaarheid en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Het uitwisselen van containers gaat via de interne baan van zo'n 17 kilometer lang sneller en goedkoper en het zou opstoppingen rond de terminals schelen. Op het terminalterrein zelf kan een chauffeur de besturing van de robotauto overnemen, maar kan het voertuig ook zelfstandig verder.

Hoeveel vertraging de oplevering van de CER oploopt, vertelt de woordvoerder niet. Aan het einde van het jaar kunnen er wel wagens over de baan heen rijden, maar die zijn dan bemand.

Verzet

In de Rotterdamse haven is veel verzet tegen de automatisering van de containersector, uit angst voor banenverlies. Zo waren er eerder al acties tegen de ingebruikname van de baan.