Bier vloeit weer bij Feyenoordcafé ’t Haantje: 'Dolbij dat we weer open mogen'

“Gisteravond om half zeven werd ik gebeld. Ik was dolbij”, vertelt de horeca-ondernemer opgelucht. “Ik heb snel gegeten en ben naar de zaak gegaan om alles in orde te maken. Om het terras weer helemaal netjes te zetten en te zorgen dat echt al het glas op het terras weg was. Zo konden we er vanochtend weer met frisse moed tegenaan met het personeel.” En vandaag zaten de eerste gasten dan ook alweer op het terras te genieten.

Maar helemaal als vanouds is de zaak nog niet. De ruiten die door de explosie eruit vlogen, worden vrijdag pas gerepareerd. En de buitendeur, die volgens Bollaart ‘helemaal kapot is’, komen ze pas maken over vier weken. “Die moet besteld worden, want het is een speciale maat”, vertelt hij.

Onbegrip over sluiting

Bollaart heeft een hoop vaste klanten die graag een biertje komen drinken bij ’t Haantje. Zij waren volgens de horeca-ondernemer woest over de sluiting. “Ze snapten het niet en zeiden: ‘Hoe kan Aboutaleb dat nou doen?’ Maar het is eenmaal het beleid van de horeca. Als er wat gebeurt, dan moeten we dicht. Daarna onderzoeken ze of dat aan ons lag, of niet. Dat kan enkele dagen duren en dat heeft bij ons een week geduurd.”

Enorm vervelend, want de zaak was na de gedwongen coronasluiting pas zeven dagen open. ”Je bent eindelijk weer een beetje aan het verdienen en dan word je weer een week dichtgegooid.” De reden waarom 't Haantje nu weer open mag van de gemeente, heeft Bollaart niet gekregen. Maar hij denkt dat het te maken heeft met de aanhouding van een 21-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij beide explosies.

Overleven doet 't Haantje wel, is Bollaart vastberaden. Door middel van een crowdfunding is er veel geld opgehaald voor het café om de kosten te vergoeden die eventueel niet door de verzekering worden betaald. Ook heeft Bollaart veel steun gekregen van mensen via kaartjes en bloemen. “We komen er wel bovenop”, laat hij dankbaar weten.



The Hide Away

Ook Feyenoord-café The Hide Away, dat door burgemeester Aboutaleb werd gesloten na een explosie, mag per direct weer open. Volgens de eigenaar van The Hide Away is het café inmiddels weer opgeknapt. De zaak is dan ook meteen weer open gegaan.