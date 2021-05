Wat zijn de effecten van corona op moskeeën? 'Maatregelen leken vanzelfsprekend, maar hadden grote impact'

Veel moskeeën waren de afgelopen periode gesloten of deden het vrijdaggebed in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. Onderzoeker en imam Azzedine Karat wilde weten welke impact dit heeft gehad op de moskeeën en moskeegangers.

De aanleiding voor het onderzoek waren de vele berichten in de media, vertelt Karat. Dit maakte hem nieuwsgierig naar de situatie in de moskeeën, iets wat nog niet onderzocht was. Om hierachter te komen hebben ze de moskeeën gevraagd hoe zij de maatregelen hebben ervaren en welke impact dit heeft gehad op het dagelijks leven van de moskeeganger.

Ze hebben gekeken naar de reacties van moskeegangers zelf, vragenlijsten laten invullen door moskeebestuurders, moskeegangers gesproken en imams aangehoord die gebeden leiden. “Zo krijg je verschillende perspectieven over hoe de situatie is in de moskeeën, tijdens maar ook na invoering van maatregelen”, vertelt Karat.

Grote impact

Het onderzoek laat zien dat dat de de moskeeën allereerst hele drastische maatregelen hebben moeten invoeren om besmettingen te voorkomen. Die maatregelen lijken nu vanzelfsprekend, zoals preken die niet meer worden gegeven, maar hebben een enorme impact gehad op moskeegangers, vertelt Karat. “Daarnaast hebben moskeeën extra maatregelen genomen zoals het sluiten van de wasruimtes. Dat heeft ook grote impact op moskeegangers.”

Als het gaat over de communicatie tussen de moskeeën en gemeente, is Karat positief. “Dat is goed gegaan, blijkt uit het onderzoek. De uitdaging zat hem vooral in hoe moskeebestuurders de informatie communiceerden naar moskeegangers. Maar over het algemeen hebben de moskeegangers gehoor gegeven aan de maatregelen en zich eraan gehouden. Zelf tegen de extra maatregelen hadden de moskeegangers geen bezwaren.”

Suikerfeest buiten

Met mogelijke versoepelingen in het verschiet en suikerfeest dat morgen begint, zal het ook drukker worden in de moskeeën . “Het advies is om in overleg met de gemeente het feest buiten te houden en niet binnen. Want binnenruimtes zijn nu eenmaal vaker een bron van besmettingen dan buitenruimtes.”

Ook noemt Karat de financiële situatie van moskeeën als zorgpunt. Dat kwam uit het onderzoek. “Daar moet een oplossing voor komen.”