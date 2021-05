Imposant en uniek nieuw herdenkingsraam in de Rotterdamse Laurenskerk: Vrede en Verzoening

“Als je het raam ziet, zie je de rode gloed, je ziet de brand heel duidelijk”, legt directeur van de Laurenskerk Frank Migchielsen uit. “Maar je ziet ook lichtere delen en dat duidt op de vrede.”

Het herdenkingsraam zou op 14 mei, de dag waarop het bombardement op Rotterdam wordt herdacht, onthuld worden. De huidige coronomaatregelen laten dat niet toe. “Maar zodra de kerk weer open mag, kan iedereen komen kijken,” zegt Migchielsen. De officiële onthulling volgt later dit jaar.

Coventry en Dresden

De Britse stad Coventry is precies een half jaar na Rotterdam gebombardeerd door de Duitsers, op 14 november 1940. Onder het nieuwe glasraam in de Laurenskerk hangt in de kapel het Cross of Nails. “Dat symboliseert de verbroedering na de oorlog, het is officieel uit Coventry hiernaartoe gebracht.”

Het Duitse Dresden in in februari 1945 door de Engelsen en Amerikanen zwaar gebombardeerd. Migchielsen: “Dresden is een zusterstad van Rotterdam en we wilden per se een Duitse stad erbij hebben omdat de vrede die erna volgde, uiteraard geldt voor alle partijen.”

In de kapel zit een filmcabine waarin beelden worden getoond van de bombardementen op Rotterdam, Coventry en Dresden. Samen met het Cross of Nails en het herdenkingsraam is het volgens Migchielsen één van de weinige plekken in Rotterdam waar het bombardement herdacht kan worden.

De Laurenskerk is zwaar getroffen door de Duitse bommen. De stenen toren blijft overeind staan, maar de kerk is van binnen volledig geruïneerd. De restauratie wordt pas in 1968 afgerond.

De enorme nieuwe aanwinst is bijzonder. Het ontwerp is van Janneke Viegers uit Amsterdam en het is gemaakt door glasatelier Hagemeijer uit Tilburg. “We raden zeer aan om het raam te komen bekijken als het weer mag, het is echt een heel bijzonder raam, een unicum in de wereld”, zegt Migchielsen.

Hagemeijer heeft er een heel nieuwe techniek voor moeten ontwikkelen. Migchielsen vervolgt: “Hij heeft er een heel nieuw procedé voor moeten uitvinden. Want in feite is het als een schilderij, als een fotocollage bedacht en dat moet je dan omzetten in glas. Dit is het eerste raam ter wereld dat met deze techniek is gemaakt. Echt heel bijzonder!”